본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

강훈식 비서실장 "노란봉투법 가야할 길, 국채발행 정해진 답"

송승섭기자

입력2025.08.19 16:29

수정2025.08.19 16:32

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강훈식 비서실장 19일 기자간담회
"노란봉투법, 늦추는 게 답 아냐"

강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강훈식 대통령실 비서실장은 19일 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)에 대해 "가야할 길"이라고 강조했다. 경기부양을 위한 재정 투입에 대해서는 "정해진 답"이라며 국채 추가 발행 의지를 드러냈다.


강 비서실장은 이날 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 노란봉투법에 대한 이재명 대통령의 견해를 묻는 말에 이같이 말했다. 강 비서실장은 "산업현장의 대화를 촉진하고 격차를 해소한다는 의미에서 법 취지가 현실에 반영될 수 있도록 책임감 있게 추진해야 한다"면서 "이것을 피해가거나 늦춰가는데 답이 있다고 생각하지 않는다"고 설명했다

이어 강 비서실장은 "절차대로 밟아 가야한다"고 거듭 강조하며 "오히려 기업들도 조금씩 받아들이는 부분이 있다고 생각한다"고 밝혔다.


노조법 2·3조 개정안은 사용자 범위를 확대해 하청 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하고, 노조 및 노동자에 대한 손해배상 범위를 제한하는 게 골자다. 특히 하청업체 노동자들에게 원청을 상대로 교섭할 수 있도록 하다 보니 경제계에서는 노동쟁의가 지나치게 많아질 것으로 본다. 이에 경제인 단체에서 우려를 표하고 있지만 강 비서실장이 개정안을 수정·유예하지 않고 처리해야 한다는 뜻을 내비친 셈이다.


경기부양을 위한 국채 추가 발행과 관련된 질문에는 "정해진 답"이라고 대답했다. 강 비서실장은 "재정만으로 경기를 살릴 수 있다고 생각하지는 않는다"면서도 "재정을 빼고 경기를 살릴 형편도 아니라는 건 우리 모두가 인식하고 있을 것"이라고 언급했다. 그러면서 "무슨 돈으로 재정지출을 추가하겠나. 빚 안내고 할 방법이 있으면 우리도 그렇게 하고 싶다"고 부연했다.

다만 3차 추가경정예산 가능성에 대해서는 "전혀 이야기 한 바 없다"고 잘라말했다.


부동산 정책과 관련해서는 공급대책을 예고했다. 강 비서실장은 "6·27 대출규제 이후 (부동산) 변동률이 축소되고 거래량이 크게 감소된 것은 사실"이라면서도 "상승기미가 보이는 것은 사실"이라고 분석했다. 그러면서 "공급대책은 시장이 안정적으로 관리될 수 있도록 방안을 발표할 계획"이라고 공언했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기