청량리역 앞 왕산로에서 독립운동가 후손 만난 이필형 동대문구청장

동대문구, 왕산 허위 선생 손자 초청

왕산로 함께 걸으며 독립 의미 되새겨

서울 동대문구의 주요 간선도로인 왕산(旺山)로는 독립운동가 허위(許蔿, 1854~1908) 선생의 정신을 기리기 위해 명명된 역사 깊은 길이다. 왕산로는 신설동로터리에서 청량리역 시조사삼거리까지 약 3.2km 구간을 연결하는 6~8차선 왕복 도로로, 동대문구 동서 방향의 핵심 교통 축이다.

왕산로라는 이름은 구한말 의병장이자 13도 창의군 서울 진공 작전을 이끈 허위 선생(호 왕산)에서 유래했다. 1962년 정부는 그의 항일 정신을 기리기 위해 이 길의 명칭을 왕산로로 결정했다. 당시 허위 선생은 경상도 선산 출신으로 을미·정미 의병운동을 선도하며 독립운동의 불씨를 지핀 인물이다.

동대문구 왕산로를 방문한 허위 선생의 손자 허 블라디슬라브씨와 이필형 동대문구청장(왼쪽). 동대문구 제공.

동대문구는 19일 이 길에서 허위 선생의 손자 허 블라디슬라브씨(75)를 만났다. 광복 80주년을 맞아 구청장실에서는 허 블라디슬라브씨를 초청해 뜻깊은 기념행사를 열었다. 이 자리에는 김호동 광복회경기도지부장, 차병철 광복회동대문지회장 등 독립유공자 관계자들도 함께해 왕산 선생의 숭고한 독립정신을 기리며 유공자 예우와 감사의 마음을 전했다.

참석자들은 서울 도로명 중 유일하게 구한말 의병장 이름을 딴 도로인 왕산로로 이동해 함께 걸으며 선생의 뜻을 되새겼다. 118년 전 할아버지 허위 선생이 의병을 이끌고 진격했던 그 길을 손자가 자유롭고 정의로운 대한민국에서 다시 걷는 감격의 순간이었다.

허 블라디슬라브씨는 “직접 얼굴을 본 적은 없지만, 할아버지의 정신을 단 한 번도 잊은 적이 없다”면서 “나의 이름보다 의병 허위의 손자라는 사실이 더 큰 자부심”이라고 밝혔다. 현재 키르기스스탄에 거주하고 있는 그는 일제와 소련에 의해 흩어진 왕산 선생의 후손들이 전 세계 여러 지역에 퍼져 살고 있음을 전했다.

왕산 허위 선생은 대한제국 말기 평리원 서리재판장(현 대법원장 서리)까지 오른 고위 관료로, 을미사변 이후 의병을 조직해 항일 투쟁에 나섰다. 특히 1908년 전국에 흩어진 1만여 명의 의병을 결집해 서울진공작전을 전개했다.

당시 동대문 30리 밖에서 한성부로 진격하던 길이 바로 현재의 왕산로다. 비록 거사는 실패로 끝났지만, 이 항쟁은 국권회복운동의 도화선이 돼 이후 수많은 항일 독립운동의 정신적 지표가 됐다. 허위 선생은 이 공로를 인정받아 1962년 대한민국 최고 훈장인 건국훈장 대한민국장을 추서받았다.

이필형 동대문구청장은 “왕산 선생의 후손을 직접 모실 수 있어 매우 뜻깊고 영광스럽다”며 “선열들의 고귀한 희생 덕분에 오늘의 자유와 번영이 가능함을 잊지 않고, 구 차원에서도 독립유공자와 그 후손에 대한 예우와 독립정신 계승에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 동대문구는 왕산 선생의 정신을 기리고 지역 도시브랜드 가치를 높이기 위해 왕산로 일대에 ‘빛의 거리’ 야간명소 조성 사업을 진행 중이다. 청량리역광장 미디어 시설물 설치, 서울약령시장 일주문 경관조명 개선, 보행로 고보라이트 설치 등이 포함된 이번 사업은 올 10월부터 본격 제작 및 설치에 들어갈 예정이다.

이필형 동대문구청장과 허 블라디슬라브씨 일행이 왕산로 인도를 걷고 있다. 동대문구 제공.





