세진엔지니어링, 노인요양시설에 이동환경 조성 지원금 기탁

세진엔지니어링이 전남 곡성에 위치한 꿈꾸는노인요양시설 어르신들의 안전한 이동환경 조성을 위해 바닥공사 지원금 400만 원을 기탁 후 기념사진을 촬영하고 있다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 '광주사랑의열매')는 세진엔지니어링이 전남 곡성에 위치한 꿈꾸는 노인요양시설 어르신들의 안전한 이동환경 조성을 위해 바닥공사 지원금 400만 원을 기탁했다고 19일 밝혔다.

이번 기탁금은 시설 내 노후화된 바닥을 정비해 어르신들의 낙상 사고를 예방하고, 보다 안전한 생활환경을 조성하는 데 사용될 예정이다. 지역 어르신들의 삶의 질 향상과 복지환경 개선에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 나눔을 실천한 세진엔지니어링은 전기설계업, 종합감리업, 신재생에너지 분야를 중심으로 성장해온 전문기업이다. 2000년대 정부의 '신재생에너지 3020 정책'에 발맞춰 '그린홈 100만호 보급사업', '융복합지원사업', '공공기관 태양광 보급사업' 등 다양한 에너지 사업을 적극 추진하며 신재생에너지 분야에서 독자적인 입지를 구축해왔다.

2017년에는 나주혁신산단 3,500평 부지에 자체 공장을 신축해 전기차 충전기, 전력량계, 태양광발전장치 등 신산업 제품까지 생산하며 사업 영역을 확장하고 있다.

박찬갑 세진엔지니어링 대표는 "사회적 책임을 다하는 기업으로써 지역사회와 함께 성장하고 싶다"며 "앞으로도 어려운 이웃을 위한 나눔 실천에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.

박동영 광주사랑의열매 배분사업팀장은 "이번 기탁은 단순한 물적 지원을 넘어 지역 어르신들의 안전과 삶의 질 향상에 큰 의미가 있다"며 "지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔이 지속되기를 기대한다"고 전했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>