서대문구 주니어 윈드 오케스트라, 대한민국 관악경연대회서 금상

‘서대문형 교육복지 모델’ 전국적 성과 입증

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 창단해 가재울청소년센터에 위탁 운영 중인 ‘서대문구 주니어 윈드 오케스트라’가 지난 14~17일 경기도 여주시 세종국악당에서 열린 제49회 대한민국 관악경연대회에서 금상을 수상했다.

제49회 대한민국 관악경연대회에 참가한 '서대문구 주니어 윈드 오케스트라' 단원들. 서대문구 제공.

서대문구는 이를 창단 2년 만에 거둔 쾌거로, 구의 문화예술 지원 정책이 청소년 성장으로 이어진 대표적인 사례로 평가했다.

대한민국 관악경연대회는 국내 최대이자 최고 권위를 자랑하는 대회로, 전국의 청소년 및 일반 관악단들이 참여해 기량을 겨루는 자리다. 최근 청소년 관악의 성장세에 힘입어 높은 수준의 연주와 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있다.

이번 대회에서 서대문구 주니어 윈드 오케스트라는 뛰어난 앙상블과 집중력, 지휘와의 완벽한 호흡으로 심사위원단의 호평을 받았다. 이 오케스트라는 2023년 3월, 서대문구의 정책적 지원 아래 창단돼 연세대 음악대학 이철웅 교수의 지도, 60여 명의 초·중학생 단원들이 참여하고 있다.

구에서는 악기 무상 대여, 전문 강사 지도, 연습공간 제공 등 다양한 지원을 통해 음악에 재능과 열정을 지닌 청소년들에게 전문적인 합주와 무대 경험을 제공하고 있다.

서대문구의 이 같은 정책은 ‘서대문형 교육복지 모델’로 자리 잡아, 청소년들에게 음악교육의 기회를 넓히고 문화예술을 가까이에서 경험할 수 있게 했다. 오케스트라는 창단 이래 제주 국제관악제 초청 등 국내외 무대에 올라 지난해 오스트리아 빈, 헝가리 부다페스트 공연까지 소화하며 국제 무대 경험도 쌓았다.

이성헌 서대문구청장은 “서대문구 주니어 윈드 오케스트라가 보여준 열정과 성과는 우리 청소년들의 가능성을 증명해 주는 사례”라며 “앞으로도 청소년들이 꿈을 실현하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.





김민진 기자



