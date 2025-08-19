본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

CJ ENM, 일본 하쿠호도 합작법인 '챕터아이' 설립

이이슬기자

입력2025.08.19 09:56

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 음악 시장 겨냥

CJ ENM, 하쿠호도 로고. 사진제공=CJ ENM

CJ ENM, 하쿠호도 로고. 사진제공=CJ ENM

AD
원본보기 아이콘

CJ ENM이 일본 광고대행사 하쿠호도와 합작법인 '챕터아이(Chapter-I)'를 설립했다고 19일 밝혔다.


CJ ENM은 이번 합작에 대해 "글로벌 음악 시장에서 새로운 비즈니스를 창출하기 위한 협력"이라며 "챕터아이는 '나(I)'의 꿈이 시작되는 첫 장을 뜻한다"고 설명했다.

CJ ENM은 음악 기반 IP(지식재산권) 생태계 시스템 MCS(Music Creative eco-System)를 중심으로 글로벌 파트너십을 확대해왔다. 하쿠호도는 콘텐츠 브랜딩과 데이터 기반 기획력을 앞세워 일본과 해외에서 다양한 프로젝트를 성공시킨 경험을 갖고 있다.


양사는 이번 합작을 통해 콘텐츠 기획·개발, 디지털 마케팅, 아티스트 육성, 음악 제작, 공연과 머천다이징을 아우르는 통합 음악 사업을 추진한다. CJ ENM의 제작 역량과 하쿠호도의 마케팅 노하우를 결합해 글로벌 시장 경쟁력을 확보한다는 계획이다.


첫 프로젝트는 오는 10월 방송 예정인 엠넷 한일 합작 서바이벌 프로그램 '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스(HIP POP Princess)'다. '언프리티 랩스타'와 '스트릿 우먼 파이터' 제작진이 참여하고, 하쿠호도의 전략을 더해 글로벌 아티스트 발굴을 목표로 한다.

CJ ENM·하쿠호도는 "단순한 프로그램 제작이나 아티스트 육성을 넘어 글로벌 음악 IP 비즈니스에서 새로운 성장 기회를 만들겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기