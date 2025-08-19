[속보]백악관 "트럼프·젤렌스키·유럽정상 다자회담 종료"

미 백악관은 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 주요 정상들 간 회담이 종료됐다고 밝혔다. 이들 정상은 이날 백악관에서 우크라이나 전쟁 종식 방안을 논의했다.





