젤렌스키 "영토 교환, 3자 정상회담서 논의해야"…트럼프 "휴전 대신 평화협정"

당장 결론 내리기보다 향후 협상서 논의 시사

트럼프 "가능한 빨리 3자 회담 추진"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 후 러시아와의 영토 교환 문제는 향후 3자 정상회담에서 다뤄져야 한다는 입장을 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 이날 회담을 "아주 좋은 대화이자 지금까지 중 최고의 대화"라고 평가하며 "우리는 영토 문제를 비롯한 모든 민감한 사안들을 3자 회담 시 정상급 차원에서 논의할 것"이라고 말했다. 그는 또 "3자 회담을 위한 준비가 돼 있다"고 강조했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과의 회담 직후 이어진 유럽 정상들과의 다자 회의에서 러시아와 우크라이나 양측이 현재 전선을 고려해 영토 교환을 논의해야 한다고 언급했다. 영토 교환은 우크라이나 안전 보장과 함께 종전 협상의 최대 쟁점으로 꼽힌다. 러시아는 평화 협정 체결 조건으로 우크라이나에 동부 돈바스 지역을 넘길 것을 요구하고 있다.

이날 젤렌스키 대통령의 발언은 영토 문제에 대해 당장 결론을 내리기보다 향후 협상에서 다루겠다는 의미다. 트럼프 대통령이 "합의하라"며 러시아의 요구를 수용하라고 압박하는 상황에서 곧바로 거부할 경우 협상이 파국으로 끝날 수 있다는 현실 인식도 반영된 것으로 풀이된다.

그는 또 트럼프 대통령이 안전 보장에 미국이 직접 관여하겠다고 밝힌 데 대해 "미국이 강력한 신호를 보내는 것은 매우 중요하다"며 "우리는 안전 보장에 대해 더 많이 논의할 것"이라고 말했다. 우크라이나 안전 보장을 위해 미국에 무엇을 기대하느냐는 질문에는 "모든 것"이라고 답했다.

트럼프 대통령은 "(블라디미르) 푸틴 (러시아) 대통령은 우크라이나에 대한 안보 보장을 수용하기로 합의했다"며 "난 우리가 우크라이나에 대한 미래의 공격을 억제할 수 있는 합의에 도달할 수 있으리라 낙관한다"고 밝혔다. 또 "가능한 빨리 3자 회담을 추진할 것"이라며 "당신(젤렌스키 대통령)과 푸틴 대통령이 어떤 것을 도출하리라는 느낌이 든다"고 언급했다.

앞서 미·러 정상은 지난 15일 회담에서 우크라이나가 영토 일부를 러시아에 양도하고, 러시아는 미국과 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토)식 안전 보장을 우크라이나에 제공하는 것을 수용하는 수준에서 합의한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 이후 폭스뉴스 인터뷰에서 젤렌스키 대통령에게 "합의하라"고 촉구하는 등 러시아 요구 수용을 압박했다. 이후 후속 조치로 우크라이나까지 함께 하는 3자 정상회담 개최 의지를 내비쳐 왔다.

아울러 트럼프 대통령은 우크라이나와 유럽이 요구하는 '휴전' 대신 푸틴 대통령이 주장하는 '평화협정' 체결 의지를 강조했다. 그는 "평화협정 합의는 충분히 달성 가능하며 가까운 미래에 이뤄질 수 있다고 본다"며 "오늘 안보 문제를 포함해 거의 모든 쟁점에서 해결책을 도출할 수 있을 것"이라고 말했다.

다만 유럽은 우려를 나타냈다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 "휴전 없이 다음 회의가 열리는 것은 상상하기 어렵다"며 "휴전을 위해 노력하고 러시아에 압력을 가해야 한다"고 말했다. 우크라이나와 유럽은 즉각적인 휴전 후 평화 협정 논의에 들어가야 한다는 입장이다. 폭넓은 평화 협정 논의가 이뤄지는 동안 러시아가 전쟁을 무기한 지속할 수 있다는 지적이 나온다.

트럼프 대통령은 이에 대해 "내가 해결한 6개의 전쟁에서 휴전은 없었다"며 "휴전을 하면 좋겠지만 그렇지 않더라도 괜찮다. 우리에겐 많은 좋은 조건들이 주어졌다"고 했다.





