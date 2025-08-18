본문 바로가기
심은경 주연 '여행과 나날' 로카르노영화제 황금표범상

이종길기자

입력2025.08.18 22:09

"감독, 스태프와 함께 걸어온 여정이 결실로"

배우 심은경이 주연한 일본 영화 '여행과 나날'이 제78회 로카르노 영화제에서 국제경쟁 부문 대상인 황금표범상을 수상했다고 배급사 엣나인필름이 18일 밝혔다.


배우 심은경[사진=로카르노 영화제 제공]

쓰게 요시하루의 만화를 원작으로 한 이 작품은 각본가 '이(심은경)'가 여행지의 설경 속에서 숙소 주인 벤조(쓰쓰미 신이치)를 만나 겪는 변화를 그린다. 메가폰은 '너의 새는 노래할 수 있어(2020)', '너의 눈을 들여다보면(2023)', '새벽의 모든(2024)'으로 베를린국제영화제에 3회 연속 초청받은 미야케 쇼 감독이 잡았다.

심은경은 이번 수상에 대해 "주인공 이를 연기할 수 있어 영광이었다"며 "감독, 스태프들과 함께 걸어온 여정이 값진 결실로 이어져 정말 기쁘다"고 말했다. 쇼 감독은 "영화에 대한 사랑과 신뢰, 세상에 대한 애정을 다시금 느낄 수 있었던 순간"이었다며 배우, 스태프에게 공을 돌렸다.


영화 '여행과 나날' 수상 순간[사진=로카르노 영화제 제공]

'여행과 나날'은 올겨울 국내서 개봉할 예정이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
