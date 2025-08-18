본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충청광역연합의회, 국회의원회관서 '특별지방자치단체 제도개선' 토론

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.18 19:52

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
충청광역연합의회, 국회의원회관서 '특별지방자치단체 제도개선' 토론
AD
원본보기 아이콘

충청 광역연합의회는 18일 '이재명 정부 균형 발전정책 성공을 위한 특별지방자치단체 제도개선 방향모색' 세미나서 현행 특별지방자치단체 제도의 한계와 충청 광역연합의 발전 방향에 대해 심도 있는 토론이 펼쳐졌다.


이날 국회의원회관서 열린 세미나 자리에선 현행 제도의 문제점으로 △고유사무 확장의 한계 △직접선거에 의한 대표성 부족 △파견 인력 중심의 행정조직 △열악한 재정 기반 △법적·제도적 장치 미비 등이 지적됐다.

특히 실제 운영상에서는 광역사업의 전략 부재, 지자체 간 이해 충돌, 중앙정부의 소극적 참여, 낮은 정치적 동기와 책임성 문제가 심각한 과제로 꼽았다.


한편 세미나는 허성무·김정호·김태년·김영배·강준현 국회의원이 공동 주최했으며, 좌장에 이민원 광주대 명예교수, 발제 안권욱 전 고신대 교수, 다양한 패널과 시민들이 참석했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기