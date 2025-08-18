본문 바로가기
동두천시 지역사회보장협의체, 다섯쌍둥이 가정에 후원금 1000만원 전달

이종구기자

입력2025.08.18 17:45

경기 동두천시 지역사회보장협의체는 지난 14일 다섯쌍둥이 가정의 건강한 성장과 안정적인 양육 환경 조성을 위해 후원금 1000만원을 전달했다.

동두천시 지역사회보장협의체가 지난 14일 다섯쌍둥이 가정의 건강한 성장과 안정적인 양육 환경 조성을 위해 후원금 1000만원을 전달하고 있다. 동두천시 제공

동두천시 지역사회보장협의체가 지난 14일 다섯쌍둥이 가정의 건강한 성장과 안정적인 양육 환경 조성을 위해 후원금 1000만원을 전달하고 있다. 동두천시 제공

이번 후원은 다자녀 가정이 겪는 경제적 부담과 돌봄 공백을 완화하고, 공적 돌봄 체계의 사각지대에 놓인 가정을 지원함으로써 지역 복지 안전망을 강화하기 위한 취지에서 마련됐다.


전달된 후원금은 아이돌봄서비스 이용 시 발생하는 본인부담금 지원에 사용된다. 이를 통해 부모의 육아 부담을 덜고 정서적 안정을 돕는 한편, 다섯쌍둥이의 건강하고 균형 잡힌 성장을 지원할 예정이다.

박형덕 동두천시장은 "아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 매우 중요한 과제"라며 "지역 공동체가 함께 협력해 아이 키우기 좋은 도시, 촘촘한 돌봄 체계를 갖춘 복지 공동체를 만들어가겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
