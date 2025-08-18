양주시, 시민과 광복 80주년 '독립운동의 중심에서 양주를 외치다'

경기 양주시가 지난 15일 광복 80주년을 맞아 양주별산대놀이마당에서 기념행사 '독립운동의 중심에서 양주를 외치다'를 열고 시민 650여 명과 함께 독립운동 정신을 기렸다.

강수현 양주시장이 지난 15일 광복 80주년을 맞아 양주별산대놀이마당에서 기념행사 '독립운동의 중심에서 양주를 외치다'를 열고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

당초 행사는 양주관아지 동헌 앞마당에서 열릴 예정이었으나, 전날 내린 비로 노면이 젖어 안전을 고려해 장소를 변경했다.

'역사를 기리고, 미래를 여는 문화공감의 장'을 주제로 열린 이번 행사는 시민 참여형 문화예술 프로그램으로 구성됐다.

메인 프로그램인 인문학 콘서트에서는 신병주 건국대 사학과 교수가 '조소앙 선생의 생애와 독립운동'을 주제로 강연했으며, 권병호 트리오의 애국가 특별 연주와 만세 퍼포먼스가 이어졌다.

현장에서는 '무궁화 비누 만들기', '캘리그라피 부채 만들기', '페이스 페인팅', '친환경 태극기 파우치 만들기' 등 체험 부스가 운영돼 시민들의 호응을 얻었다. 사전예약자에게 제공된 양주관아지 기념 굿즈도 큰 인기를 끌었다.

홍미영 문화관광과장은 "지역의 독립운동 정신과 역사를 시민과 함께 나누는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 역사문화 프로그램을 통해 양주의 정체성을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



