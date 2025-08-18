코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로

코스피가 외국인의 대량 순매도에 1% 넘게 하락하면서 3200선을 내줬다. 코스닥도 2% 이상 밀리면서 800선에서 이탈했다.

코스피는 18일 전거래일 대비 48.38포인트(1.50%) 밀린 3177.28에 거래를 마쳤다.

이날 코스피는 전거래일 대비 0.71% 밀린 3202.63으로 출발했다. 장이 시작되자마자 하락 폭을 넓히면서 바로 3200선을 내줬다. 이후 외국인의 지속된 순매도에 지수는 3200선을 회복하지 못하며 이날 거래를 마쳤다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 3576억원과 790억원을 순매수했다. 반면 외국인은 5415억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자가 2.68% 급락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 관세 설정을 예고한 영향으로 보인다. 또한 금융도 2.04% 밀렸다. 이 밖에도 섬유·의류, 증권, 금속, 화학, 유통 등도 1% 이상 하락했다. 반면 운송·창고와 전기·가스는 1% 이상 상승했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 1,600 등락률 -2.23% 거래량 13,554,269 전일가 71,600 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 1600원(2.23%) 밀린 7만원에 거래를 마쳤다. 또한 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 107,200 전일대비 6,000 등락률 -5.30% 거래량 1,621,279 전일가 113,200 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘"전세난에 '월세 시대' 가속…대출 증가폭 둔화에도 연체율 경고등"길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close 은 5.30% 밀렸으며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 9,000 등락률 -3.25% 거래량 1,928,554 전일가 276,500 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 SK 이천포럼 개막…곽노정 "지금은 AI 적자생존 시대"이석희 SK온 사장 "미국 추가 투자 불확실성…권역별 대처 중"네카오, 수급이 가른 주가 희비 전 종목 시세 보기 close 도 3.25% 빠졌다. 기아와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 172,900 전일대비 2,100 등락률 -1.20% 거래량 265,297 전일가 175,000 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close 은 1% 이상 밀렸다. 반면 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,200 전일대비 2,600 등락률 +2.44% 거래량 2,099,708 전일가 106,600 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close 은 2.44% 올랐다.

이날 코스피에서는 상한가 없이 198개 종목이 올랐으며 하한가 없이 701개 종목이 내렸다. 보합은 35개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 17.21포인트(2.11%) 밀린 798.05에 거래를 마쳤다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 436억원과 1191억원을 순매도했다. 반면 개인은 1710억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락한 가운데 기타제조는 3.99% 밀렸으며 기계·장비, 운송·창고, 화학, 전기·전자, 의료·정밀, 제약, 섬유·의류, 종이·목재가 2% 이상 밀렸다. 반면 비금속은 소폭 상승했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 439,500 전일대비 2,500 등락률 +0.57% 거래량 304,507 전일가 437,000 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 2500원(0.57%) 오른 43만9500원에 거래를 마쳤다. 또 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 89,700 전일대비 2,300 등락률 +2.63% 거래량 1,404,831 전일가 87,400 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘 전 종목 시세 보기 close 는 2.63% 상승했다. 반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 323,500 전일대비 30,000 등락률 -8.49% 거래량 328,344 전일가 353,500 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close 은 8.49% 급락했으며 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 131,300 전일대비 7,500 등락률 -5.40% 거래량 485,229 전일가 138,800 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 2,500 등락률 -4.27% 거래량 736,504 전일가 58,600 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'연 4%대 최저금리로 주식자금 고민 해결! 당일 실행, 대체거래소도 가능에코프로, NCA 판매량 30만t 돌파…전기차 300만대 분량 전 종목 시세 보기 close , 파마리서치, 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 151,000 전일대비 5,300 등락률 -3.39% 거래량 300,521 전일가 156,300 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close , HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,600 전일대비 1,700 등락률 -4.12% 거래량 612,280 전일가 41,300 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close 등은 2~5% 하락했다.

이날 코스닥 시장에서는 상한가를 기록한 오로라 오로라 039830 | 코스닥 증권정보 현재가 20,350 전일대비 4,670 등락률 +29.78% 거래량 1,700,305 전일가 15,680 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 오로라골프&리조트, KLPGA와 함께 더 뜨거운 2025 시즌 개막오로라월드, 2025 KLPGA 챔피언십 개최 위한 조인식 진행‘팜팔스 가든’ 팝업스토어, 영등포 타임스퀘어에 오픈 전 종목 시세 보기 close , 율호, 푸드웰 푸드웰 005670 | 코스닥 증권정보 현재가 7,410 전일대비 1,710 등락률 +30.00% 거래량 3,053,612 전일가 5,700 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 푸드웰, 코스팜 주식 11만9000주 인수 결정[특징주] 마켓컬리 효과.. 관련株 급등푸드웰, 주당 85원 현금배당 결정 전 종목 시세 보기 close 등 5개 종목 포함해 372개 종목이 올랐다. 크레오에스지 크레오에스지 040350 | 코스닥 증권정보 현재가 329 전일대비 141 등락률 -30.00% 거래량 7,333,058 전일가 470 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 크레오에스지, AI 기반 로타·뎅기 바이러스 백신 개발 국책과제 선정크레오에스지, 근육 형성 유도하는 ‘메디푸드’ 글로벌 시장 진출크레오에스지, 재조합 VSV 플랫폼 기술 활용한 지카바이러스 백신 특허 등록 전 종목 시세 보기 close 와 셀루메드 등 하한가 2개 종목을 포함해 1280개 종목이 밀렸으며 72개 종목은 보합이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



