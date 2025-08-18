힘쎈충남, 금산 추부면 1000세대에 도시가스 공급



132억 투입해 오는 2028년까지 보급률 80% 달성 목표



충남도는 18일 금산 추부면 행정복지센터에서 금산군, 제이비(JB) 주식회사와 '금산군 추부면 도시가스 공급 특별지원 업무협약'을 체결하고, 총 132억 원을 투입해 추부면 1000세대에 도시가스를 공급한다고 밝혔다. 사진 온쪽부터 박범인 금산군수,전형식충남정무부지사,제이비 주식회사 대표/충남도청 AD 원본보기 아이콘

충남도가 '힘쎈충남' 에너지 복지 정책을 앞세워 도시가스 보급 확대 성과를 이어가고 있다.

도는 18일 금산 추부면 행정복지센터에서 금산군, 제이비(JB) 주식회사와 '금산군 추부면 도시가스 공급 특별지원 업무협약'을 체결하고, 총 132억 원을 투입해 추부면 1000세대에 도시가스를 공급한다고 밝혔다.

이 사업은 오는 2028년까지 18㎞ 규모의 도시가스 배관을 설치하는 것으로, 도와 금산군은 행정 지원과 특별지원금 확보를 맡고 제이비는 공사를 책임진다.

2027년까지 추부면 다락원~하이드로리튬 구간을 연결하고, 2028년까지 양청사거리와 마전리 일대까지 공급망을 확대한다.

현재 충남의 도시가스 공급률은 76.7%(80만여 세대)로, 도는 이번 사업을 포함해 2028년까지 공급률 80% 이상 달성을 목표로 하고 있다.

전형식 정무부지사는 "도는 2028년까지 약 700억 원을 투입해 도 전역에 도시가스를 확대 보급하겠다"며 "도민 누구나 '힘쎈충남'에 걸맞은 생활 인프라를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 도는 도시가스 공급이 어려운 지역에도 마을 단위 LPG 소형 저장탱크와 중규모 LPG 배관망 구축 사업을 병행해 지역 간 에너지 불균형을 해소하고, '힘쎈충남형 에너지 복지 모델'을 완성해 나갈 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



