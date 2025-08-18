본문 바로가기
힘쎈충남, 금산 추부면 1000세대에 도시가스 공급

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.18 15:10

132억 투입해 오는 2028년까지 보급률 80% 달성 목표

충남도는 18일 금산 추부면 행정복지센터에서 금산군, 제이비(JB) 주식회사와 '금산군 추부면 도시가스 공급 특별지원 업무협약'을 체결하고, 총 132억 원을 투입해 추부면 1000세대에 도시가스를 공급한다고 밝혔다. 사진 온쪽부터 박범인 금산군수,전형식충남정무부지사,제이비 주식회사 대표/충남도청

충남도가 '힘쎈충남' 에너지 복지 정책을 앞세워 도시가스 보급 확대 성과를 이어가고 있다.


도는 18일 금산 추부면 행정복지센터에서 금산군, 제이비(JB) 주식회사와 '금산군 추부면 도시가스 공급 특별지원 업무협약'을 체결하고, 총 132억 원을 투입해 추부면 1000세대에 도시가스를 공급한다고 밝혔다.

이 사업은 오는 2028년까지 18㎞ 규모의 도시가스 배관을 설치하는 것으로, 도와 금산군은 행정 지원과 특별지원금 확보를 맡고 제이비는 공사를 책임진다.


2027년까지 추부면 다락원~하이드로리튬 구간을 연결하고, 2028년까지 양청사거리와 마전리 일대까지 공급망을 확대한다.


현재 충남의 도시가스 공급률은 76.7%(80만여 세대)로, 도는 이번 사업을 포함해 2028년까지 공급률 80% 이상 달성을 목표로 하고 있다.

전형식 정무부지사는 "도는 2028년까지 약 700억 원을 투입해 도 전역에 도시가스를 확대 보급하겠다"며 "도민 누구나 '힘쎈충남'에 걸맞은 생활 인프라를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


한편 도는 도시가스 공급이 어려운 지역에도 마을 단위 LPG 소형 저장탱크와 중규모 LPG 배관망 구축 사업을 병행해 지역 간 에너지 불균형을 해소하고, '힘쎈충남형 에너지 복지 모델'을 완성해 나갈 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
