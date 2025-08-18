본문 바로가기
'주담대 변동금리' 코픽스 7월 2.51%…10개월째↓

오규민기자

입력2025.08.18 15:08

시계아이콘00분 24초 소요
은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리 기준인 코픽스(COFIX)가 10개월 연속 떨어졌다.


18일 은행연합회에 따르면 7월 신규취급액 기준 코픽스는 지난 6월(연 2.54%)보다 0.03%포인트 낮은 2.51%로 집계돼 10개월 연속 하락세를 보였다. 잔액 기준 코픽스도 3.07%에서 3%로 0.07%포인트 하락했다.

연합뉴스

연합뉴스

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 2019년 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스' 역시 2.63%에서 2.59%로 0.04%포인트 낮아졌다.

은행연합회는 "잔액기준 코픽스와 신 잔액기준 코픽스는 일반적으로 시장금리 변동이 서서히 반영되나, 신규취급액기준 코픽스는 해당 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다"며 "코픽스 연동대출을 받고자 하는 경우 이 같은 특징을 충분히 이해한 후 신중하게 대출상품을 선택할 필요가 있다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
