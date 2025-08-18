대학 행정도 AI시대… 동명대, 행정직원 생성형 AI 실무활용 교육

"행정업무 혁신, 맞춤형 교육행정 서비스"

동명대가 최근 행정직원 업무 역량 강화를 위해 '생성형 AI 실무활용 교육'을 진행했다.

AI 시대 흐름에 발맞춰 행정직원의 AI활용 역량을 높이고 이를 행정 업무 전반에 적용해 교육 행정 서비스를 제공하려는 프로젝트이다.

AI미래가치개발원 조은이 대표가 강사로 나선 이날 교육에 직원 32명이 참여해 ▲최신 AI 트렌드 ▲생성형 AI를 활용한 행정업무 자동화 ▲AI 프로그램을 이용한 문서 작성 및 데이터 분석 ▲업무 관련 콘텐츠(이미지·음악 등) 제작 방법 등을 익혔다.

한 참가자는 "평소 콘텐츠 제작이 어려워 미뤄왔는데 AI를 활용하면 음악이나 이미지를 자유롭게 만들 수 있을 것 같다"고 말했다. 또 "AI 덕분에 일상적인 업무 시간을 훨씬 절약해 학생들을 위한 행정 서비스에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것 같다"고 말했다.

동명대는 이번 교육에 이어 오는 9월에는 심화 교육과 교직원 대상 생성형 AI 활용 경진대회를 개최할 예정이다. 학생들에게도 맞춤형 AI 교육을 제공해, 학내 구성원 모두가 각자의 업무와 학업에 최적화된 AI 역량을 키울 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

