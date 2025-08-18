본문 바로가기
신한은행, 외국인 특화 '예금담보 신용카드' 출시

김혜민기자

입력2025.08.18 11:47

신한은행은 18일 신한카드와 협력해 외국인 고객 특화 '쉽고 빠른 예금담보 신용카드'를 출시했다.

신한은행, 외국인 특화 '예금담보 신용카드' 출시
원본보기 아이콘

은행 정기예금을 담보로 한도와 혜택을 제공하는 상품으로, 신용 이력이 없어도 일반 신용카드와 동일하게 다양한 혜택과 후불 교통카드 기능을 제공한다.


기존 외국인 고객이 신용카드 발급 과정에서 겪었던 종이 서식 작성, 의사소통의 불편함 등도 대폭 개선했다. 카드 발급신청 전 과정을 디지털화 및 간소화했고, 발급 자격 자동심사제도와 언어별 상담 서비스 등을 통해 1시간 이상 걸리던 발급 신청 소요 시간을 약 10분으로 단축할 수 있다.

신한은행 관계자는 "예금담보 신용카드 서비스를 금융권 최초로 도입해 외국인 고객도 다양한 신용카드 혜택을 누릴 수 있게 됐다"며 "외국인 고객이 신용거래 이력을 쌓고 국내 금융 업무를 보다 원활하게 이용할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

