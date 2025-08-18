임태희 교육감 "예상치 못한 전시상황서 신속한 논의구조 훈련 필요"

임태희 경기도교육감은 18일 '2025 을지연습'과 관련해서 "예상하지 못한 전시상황에 대해서도 신속하게 판단할 수 있는 논의 구조가 훈련되어야 한다"고 강조했다.

임태희 교육감은 이날 오전 수원 광교 남부청사 전시종합상황실에서 열린 '2025 을지연습 최초 상황 보고'에 참석해 이같이 말했다.

을지연습 최초 상황 보고에는 임 교육감을 비롯해 김진수 제1부교육감, 남부청사 국·과장 등이 참석했으며, 영상회의 시스템을 통해 제2부교육감과 북부청사 국·과장도 함께했다.

이번 을지연습은 실제와 유사한 전시상황을 설정하고 전시종합상황실의 단전·단수 훈련, 방독면 착용 훈련 순으로 진행됐다. 올해는 통제부가 구상한 상황을 인공지능(AI)과 협력해 메시지를 부여하는 훈련도 처음 도입됐다.

임태희 경기도교육감이 18일 을지연습 최초 상황보고에 참석해 예상하지 못한 전시상황에 대해서도 신속하게 판단할 수 있는 논의 구조가 훈련되어야 한다고 강조하고 있다. 경기도교육청 제공

임 교육감은 최초 상황 보고를 받은 뒤 "경기도교육청이 시행하고 있는 스마트워크가 비상 상황에서는 작동하기 어려울 수 있다"면서 "대면 구조로 변경해 빠르게 논의하고 결정하는 과정이 필요하다"고 말했다.

이어 "비상 상황에서는 의사 결정도 상당한 부분이 위임될 수 있다"면서 "현장에서 즉시 바꿔야 할 부분을 어떻게 할지, 평소와 다른 부분을 어떻게 할지 살피는 시간이 되어야 한다"고 강조했다.

특히 "4일간의 을지연습 기간 배우는 것이 있는 교육적인 훈련이 되길 바란다"며 "실전 감을 익히고 이러한 과정을 통해 개선점을 찾는 훈련이 되어야 한다"고 당부했다.

한편 도교육청은 오는 21일까지 24시간 비상 근무하는 '2025 을지연습'을 실시한다. 이번 을지연습은 도교육청 본청과 직속기관, 25개 교육지원청 직원 5900여명이 참여한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



