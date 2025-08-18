본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'2025 화성특례시 복지페스타' 내달 11일 개최

정두환기자

입력2025.08.18 10:58

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유공자 표창…토크콘서트·체험부스도 마련
온라인 박람회 '복지ON'도 내달 8~15일 운영

경기도 화성시복지재단은 사회복지의 날을 기념해 다음 달 11일 유앤아이센터 화성아트홀에서 '2025 화성특례시 복지페스타'를 개최한다.

'2025 화성특례시 복지페스타' 내달 11일 개최
AD
원본보기 아이콘

사회서비스 종사자의 활동을 장려하고, 시민들에게 복지 정보를 알리기 위한 이번 행사에서는 ▲복지 분야 유공자 표창 ▲토크콘서트 ▲체험부스 등의 프로그램을 운영한다.


토크콘서트에는 방송인 김영희·정범균 씨가 출연해 종사자들의 고민을 함께 나누며 웃음과 위로를 전한다. 행사장에는 ▲스틱 잡기 ▲9.11초를 잡아라 등 종사자들의 교류와 휴식을 위한 다양한 체험 부스가 마련된다.

참가를 희망하는 화성시 사회서비스 종사자는 18일부터 네이버 폼을 통해 선착순 400명까지 신청할 수 있으며, 당일 현장 접수도 진행한다. 자세한 내용은 화성시복지재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.


시는 페스타와 함께 다음 달 8일부터 15일까지 시민들에게 복지 정보를 제공하기 위한 온라인 박람회 '복지ON'을 화성시복지재단 홈페이지와 유튜브 채널에서 진행한다. 박람회에서는 관내 사회서비스 기관들이 제작한 사업 소개와 복지 정보 영상을 공개한다. 행사 기간에는 퀴즈, 사행시 등 온라인 이벤트도 운영한다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기