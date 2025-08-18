본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

애터미, 생리대 97만장 기부…전국 취약계층 여성 지원

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.18 09:53

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


'내 몸·네 몸 소중히' 캠페인 통해 2억8천만원 상당 물품 전달

사진 좌측은 애터미 글로벌브랜딩교육본부 이은영 이사, 우측은 지파운데이션 커뮤니케이션부 배소진 부장/애터미

사진 좌측은 애터미 글로벌브랜딩교육본부 이은영 이사, 우측은 지파운데이션 커뮤니케이션부 배소진 부장/애터미

AD
원본보기 아이콘

애터미가 취약계층 여성 지원을 위해 대규모 기부에 나섰다.


애터미는 지난 12일 공주시 본사에서 열린 '내 몸을 소중히, 네 몸을 소중히' 캠페인을 통해 총 97만7000여 장의 '애터미 순한데이 생리대'를 국제구호개발 NGO 지파운데이션에 기부했다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 고객이 생리대 1팩을 구매하면 동일 제품 1팩을 기부하는 1+1 방식으로 진행됐다.


지난 6월 10일부터 30일까지 약 3주간 진행된 행사에서 총 6만7500팩(롱팬티라이너·중형·대형·오버나이트)이 판매 및 기부됐으며, 이는 약 2억8300만 원 규모에 달한다.


기부 물품은 오는 9월부터 전국 여성 청소년과 취약계층 여성 5400여 명에게 6개월분으로 순차 전달될 예정이다.

지파운데이션 관계자는 "이번 기부로 취약계층 여성들이 안정적으로 생리대를 지원받게 됐다"며 "애터미와 함께 지속 가능한 지원 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.


애터미 관계자는 "회원들과 함께한 작은 나눔이 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기