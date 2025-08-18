애터미, 생리대 97만장 기부…전국 취약계층 여성 지원



'내 몸·네 몸 소중히' 캠페인 통해 2억8천만원 상당 물품 전달



사진 좌측은 애터미 글로벌브랜딩교육본부 이은영 이사, 우측은 지파운데이션 커뮤니케이션부 배소진 부장/애터미 AD 원본보기 아이콘

애터미가 취약계층 여성 지원을 위해 대규모 기부에 나섰다.

애터미는 지난 12일 공주시 본사에서 열린 '내 몸을 소중히, 네 몸을 소중히' 캠페인을 통해 총 97만7000여 장의 '애터미 순한데이 생리대'를 국제구호개발 NGO 지파운데이션에 기부했다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 고객이 생리대 1팩을 구매하면 동일 제품 1팩을 기부하는 1+1 방식으로 진행됐다.

지난 6월 10일부터 30일까지 약 3주간 진행된 행사에서 총 6만7500팩(롱팬티라이너·중형·대형·오버나이트)이 판매 및 기부됐으며, 이는 약 2억8300만 원 규모에 달한다.

기부 물품은 오는 9월부터 전국 여성 청소년과 취약계층 여성 5400여 명에게 6개월분으로 순차 전달될 예정이다.

지파운데이션 관계자는 "이번 기부로 취약계층 여성들이 안정적으로 생리대를 지원받게 됐다"며 "애터미와 함께 지속 가능한 지원 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.

애터미 관계자는 "회원들과 함께한 작은 나눔이 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



