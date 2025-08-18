본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

김돈곤의 청양군수 "청년이 머무는 도시 만들겠다"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.18 09:20

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주거·일자리·문화 종합 지원…5년 연속 청년친화헌정 대상 수상

김돈곤의 청양군수 "청년이 머무는 도시 만들겠다"
AD
원본보기 아이콘

충남 청양군이 '2025 제8회 청년친화헌정대상'에서 정책대상을 수상했다고 18일 밝혔다.


이번 수상은 청년정책을 군정 핵심 과제로 이끌어온 김돈곤 군수의 리더십이 빛난 결과로, 충청권에선 유일하게 5년 연속 수상했다.

김 돈곤 군수는 지난 2021년 '청년의 해'를 선포하며 청년정책을 본격화했다.


청년네트워크와 청년정책위원회를 운영해 청년 의견을 직접 군정에 반영했고, ▲청년활력공간 '청년LAB' ▲청년셰어하우스 '블루쉽하우스' ▲청년창업공간 '누구나가게' 등을 조성하며 주거·창업·교류 거점 기반을 마련했다.


또 온라인 플랫폼 '청양연화'를 통해 정책·일자리·행사 정보를 원스톱 제공하며, 청년이 체감하는 지원 시스템을 갖췄다.

지난해에는 주니어보드 발대식, 청년의 날 축제, 토크콘서트, 찾아가는 청년 페스티벌 등 10여 차례 청년행사에 600여 명이 참여했다.


정신건강 서포터즈, 청년도전 지원사업, 대학생 인턴십, 일자리 박람회도 청년 체감도를 높인 프로그램으로 평가된다.


김 군수는 취업수당, 청년월세 지원, 빈집이음주택, 청춘거리 문화 프로그램, 뮤지컬 아카데미, 결혼장려금 등 청년 종합지원 패키지를 마련해 청양을 청년이 머무는 도시로 바꿔놨다.


아울러 지방소멸대응기금과 중앙부처 공모사업을 연계해 '함께살아U', '내일이U센터' 등 대규모 청년 인프라를 확충 중이며, 자체 청년 통계(93개 지표)를 통해 과학적 정책 기반도 구축했다.


김 군수는 "5년 연속 청년친화헌정대상 수상은 청양군이 청년과 함께 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 청년이 머무르고 싶어 하는 도시, 미래 세대가 선택하는 청양을 만들겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기