"대장~홍대선 역사 위치 바꿔달라"…박강수 마포구청장 1인 시위

김민진기자

입력2025.08.18 09:10

백남환 마포구의장, 주민·상인 릴레이 예고

박강수 마포구청장이 17일 오후 5시, 홍대입구역 인근 ‘레드로드’ 구간에서 대장~홍대 광역철도 역사 위치 변경을 촉구하는 1인 시위 릴레이의 첫 주자로 나섰다.

유동인구가 가장 많은 홍대입구역 인근에서 1인 피켓 시위를 하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

유동인구가 가장 많은 홍대입구역 인근에서 1인 피켓 시위를 하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

박 구청장은 레드로드 R1구간(버스킹 광장~홍대입구역 8번 출구)에서 1시간 동안 시민들에게 역사 위치 변경을 요구하는 피켓을 들고 직접 호소했다.


이번 시위는 대장~홍대선 역사 위치에 대한 주민들의 우려를 대변하고, 국토교통부와 관계기관에 신속한 협의와 재검토를 요구하기 위해 마련됐다. 앞으로 백남환 마포구의회 의장 등 주민, 상인, 문화예술인이 잇따라 릴레이 시위에 참여할 예정이다.

대장~홍대선은 부천 대장지구에서 마포구 홍대입구역을 연결하는 광역철도 노선이다. 국토교통부 계획상 K-버스킹의 성지이자 문화예술 공간인 레드로드 일부 구간(홍대입구역 8번 출구 인근)에 역사가 설치될 예정이지만, 이곳은 서울을 찾는 외국인 관광객의 절반 이상(52%)이 방문하는 대표적 관광지로 평일·주말을 가리지 않고 인파가 몰리는 곳이다.


마포구가 실시한 용역 결과, 현 위치에 역사가 들어설 경우 보행 정체 심화, 안전사고 위험 증가, 상권 침체, 문화관광 인프라 훼손 등 부작용이 심각할 것으로 분석됐다. 이에 마포구는 지난 7월 국토교통부·서울시·서부광역메트로 등 관계기관에 역사 위치를 ‘홍대입구역 사거리 방향’으로 변경할 것을 공식 요청한 바 있다.


박강수 구청장은 “대장~홍대선의 잘못된 역사 위치 선정은 보행 안전과 지역 상권에 치명적인 영향을 줄 수 있다”며 “구민의 생명과 안전을 지키고 지역 발전을 위해 반드시 위치 변경이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

