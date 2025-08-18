롯데리아, 캘리포니아주에 미국 1호점 공식 오픈

11일 ~ 13일 3일간 사전 오픈

브랜드 안정화 후 점진적 점포 확대 계획

롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아가 미국 캘리포니아주 오렌지 카운티 내 풀러튼 시티에 1호점인 롯데리아 풀러튼점 오픈식을 진행했다고 18일 밝혔다.

미국 롯데리아 1호점인 풀러튼점은 2023년 10월 롯데GRS USA 법인 설립 이후 약 2년에 걸쳐 탄생했다. 전체 약 65평 규모의 DT 형태로 'The Original K-Burger'라는 슬로건으로 미국 시장에서의 성공 의지를 담아냈다. 롯데리아 미국 1호점이 입점한 지역은 풀러튼 시티 내 쇼핑 상권 지역이다. 인근 백화점, 마트 등과 거주지 밀집 지역의 상권으로 글로벌 외식 기업이 밀집해 있으며, 오렌지 카운티의 한인 밀집도가 증가하고 있다는 특징이 있다. 롯데리아 미국 1호점은 대표 메뉴인 리아 불고기·새우, 비빔 라이스버거 등 총 5종의 버거 메뉴와 6개의 사이드 메뉴를 판매한다.

미국 롯데리아 1호점 오픈 후 첫번째 고객 이 입장하고 있는 사진.

공식 오픈에 앞서 11일부터 13일까지 약 3일간 롯데GRS는 4시간씩 진행한 사전 오픈 운영을 통해 고객 반응 점검을 실시했다. 기간 중 개점 전부터 긴 대기 행렬로 일평균 500명이 방문해 미 현지 온라인 커뮤니티에서 큰 화제가 되기도 했다.

공식 오픈일인 14일에는 차우철 롯데GRS 대표이사 및 신동권 사외이사 의장, 프레드 정(Fred Jung) 풀러튼 시티 시장, 조성호 LA총영사관 부총영사 등이 참석했으며, 미국 롯데리아 현지 메뉴 시식회 등을 진행했다. 오픈식 이전에도 오전 5시부터 대기한 첫 고객을 시작으로 매장 전체를 둘러싼 고객 대기 줄이 형성됐다. 선착순 고객을 대상으로 굿즈 상품 등을 증정하는 이벤트도 함께 진행됐다.

차우철 롯데GRS 대표이사는 "롯데리아가 미국에 진출했음을 국내·외에 알리는 매우 뜻깊은 날"이라며 "아시아 시장을 넘어 미국의 소울 푸드인 버거에 롯데리아의 맛과 가치를 선보일 계획"이라고 강조했다.

한편, 롯데GRS는 베트남, 미얀마, 라오스, 몽골 등 동남아 4개국 내 약 320여 개 롯데리아 매장 운영과 함께 지난 5일 말레이시아 파트너사 계약 체결에 이어 미국 내 롯데리아 직영 1호점 오픈의 성과를 바탕으로 글로벌 사업을 지속 확대할 예정이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



