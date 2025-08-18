KAIST "RNA 조절로 '노화 속도' 제어…장수 유도 비밀 풀었다"

국내 연구진이 노화를 늦춰 장수를 유도하는 핵심 조절자를 찾아냈다. 연구진은 이를 통해 향후 인간의 노화와 퇴행성 뇌 질환 치료 전략에 새로운 전환점을 마련할 것으로 기대한다.

KAIST는 생명과학과 이승재 교수팀(RNA 매개 건강 장수 연구센터)가 연세대 서진수 교수팀, 한국생명공학연구원(KRIBB) 이광표 박사팀과 공동연구로 리보솜 품질 관리에 중요한 '펠로타(PELOTA) 단백질'이 노화 속도를 조절하는 것을 발견했다고 18일 밝혔다.

펠로타 단백질은 mRNA가 리보솜에서 단백질로 번역되는 과정에서 발생하는 에러를 감지해 해결함으로써 세포의 번역 항상성 유지에 핵심적 역할을 한다.

그간 mRNA는 단백질 합성을 위한 중간 산물에 불과하다는 인식이 강했다. DNA에 비해 불안정하고 수명이 짧아 정량적 분석이나 장기적 추적 연구가 어려웠던 까닭이다. 이 같은 한계로 RNA 자체의 생리·기능적 역할에 관한 연구는 상대적으로 부족했던 실정이다.

하지만 공동연구팀은 짧은 수명으로 노화 연구에 널리 사용되는 예쁜꼬마선충을 이용해 리보솜 품질 관리 인자인 펠로타가 장수에 필수적 역할을 한다는 사실을 확인했다.

특히 정상 선충에서 펠로타가 과발현됐을 때는 수명이 연장돼 비정상적인 mRNA의 제거에 중요한 리보솜 기반 품질 관리가 장수 유도를 위해 필요했다.

공동연구팀은 리보솜 품질 관리 시스템이 노화와 생체 내 에너지 대사 조절에 중요한 세포가 영양 상태나 성장 신호를 감지해 성장, 단백질 합성, 자가포식 등을 조절하는 경로인 'mTOR 신호 전달계'와 세포가 불필요하거나 손상된 성분을 스스로 분해·재활용하는 과정으로 세포의 청소와 재활용 시스템인 '자가포식(autophagy) 경로'를 함께 조절한다는 사실도 밝혔다.

펠로타가 결핍되면 mTOR가 비정상적으로 활성화되고, 자가포식 기능이 억제돼 노화가 촉진되지만 반대로 펠로타를 활성화하면 mTOR 억제 및 자가포식 유도로 세포 항상성을 유지, 수명을 연장할 수 있었다는 게 공동연구팀의 설명이다.

특히 이러한 발견은 생쥐와 인간에게도 보존돼 펠로타의 결손이 근육 노화 및 알츠하이머병을 유발할 수 있음을 시사하는 결과를 보여줬다.

이는 펠로타와 리보솜 기반 품질 관리에 관한 연구가 향후 인간 노화와 퇴행성 뇌 질환의 치료 전략 수립에 기여할 수 있음을 의미한다.

통상 노화가 진행되면 세포 안에 DNA와 단백질 품질이 저하돼 다양한 퇴행성 질환의 원인이 되는 것으로 알려졌지만 그간에는 RNA 수준에서 노화와의 연관성이 명확하게 규명되지 않았던 실정이다.

이승재 교수는 "그간에도 DNA와 단백질 수준에서의 품질 관리, 노화의 연관성은 익히 알려졌지만, RNA 수준의 품질 관리 시스템이 수명 조절에 기능적으로 관여한다는 분자적 증거는 매우 드물었던 게 사실"이라며 "이번 연구는 비정상적 RNA를 제거하는 것이 노화 조절 네트워크 핵심 축의 하나가 되는 것을 규명한 강력한 근거가 될 것"이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제의 지원을 받아 KAIST 생명과학과 이종선·김은지 박사, KRIBB 이보라 박사, 연세대 이혜인 박사가 공동 제1 저자로 참여해 수행했다. 연구 결과는 지난 4일 과학 분야 학술지 'PNAS'를 통해 소개됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



