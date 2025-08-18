본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

남양유업, '과수원 사과 제로슈가' 출시

임혜선기자

입력2025.08.18 08:36

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실온 보관 가능 멸균 테트라팩으로 편의성 강화
설탕 대신 사과 농축액·에리스리톨 등 넣어

남양유업은 '과수원 사과 제로슈가'를 출시했다고 18일 밝혔다.


'과수원 사과 제로슈가'는 설탕 대신 대체 감미료를 사용한 과일 혼합 음료다. 사과 농축액과 에리스리톨 등 감미료를 넣어 새콤달콤한 사과의 맛을 살렸다. 또한 6겹 멸균 테트라팩 포장으로 최대 8개월간 실온보관이 가능해 가정은 물론 학교, 사무실, 야외활동 등 다양한 생활 공간에서 편리하게 즐길 수 있다.

남양유업, '과수원 사과 제로슈가' 출시
AD
원본보기 아이콘

남양유업은 '과수원' 브랜드 인지도를 바탕으로 헬시플레저 트렌드에 맞춘 제로슈거 음료 라인업을 강화하고 있다. 기존에는 단체급식 등 기업간 거래(B2B) 채널 위주였지만, 이번 신제품으로 소비자 접점을 확대한다는 전략이다.


현재 남양유업의 저당·제로슈거 제품군에는 고단백 음료 '테이크핏 몬스터', 기존제품 대비 당류를 70% 줄인 '불가리스 설탕 무첨가 플레인', '불가리스 플레인 요거트', 제로슈거 커피믹스 '프렌치카페 카페믹스 스테비아', 30㎉ 식물성 음료 '아몬드데이 언스위트' 등이 있다.


윤혜성 남양유업 브랜드 매니저(BM)는 "건강한 라이프스타일을 지향하는 소비자 취향에 맞춰 다양한 맛과 패키지를 활용한 제로 슈거 제품을 선보이고 있다"며 "앞으로도 건강한 성분에 즐거운 맛을 더한 헬시플레저 제품을 확대할 계획"이라고 밝혔다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기