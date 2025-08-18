본문 바로가기
LG화학, '재활용 사회공헌 챌린지' 개최…폐플라스틱 사용처 발굴

오지은기자

입력2025.08.18 08:25

버려진 자원 활용한 창의적 아이디어 공모
폐플라스틱 장애보조기구·놀이터 등 가점
9월 19일까지 접수…최종 6개 팀 시상

LG화학 이 지속가능한 미래를 위한 창의적 사회공헌 아이디어 발굴에 나선다.


LG화학은 18일 국제구호개발 비정부기구(NGO) 희망친구 기아대책과 함께 '리사이클 사회공헌 임팩트 챌린지' 공모전을 개최한다고 밝혔다. 이번 공모전은 버려진 자원을 재활용해 지역사회와 일상을 변화시킬 수 있는 창의적 아이디어를 찾는 것이 목적이다.

서울 한 환경 행사에서 참석자가 대형 그물 조형물에 폐플라스틱을 걸고 있다. 조용준 기자

서울 한 환경 행사에서 참석자가 대형 그물 조형물에 폐플라스틱을 걸고 있다. 조용준 기자

공모 주제는 '버려진 자원에 새로운 쓰임을 더해 지역과 일상을 바꾸는 방법'이다. 재활용 기술을 활용한 사회공헌 아이디어를 중점적으로 평가한다. 특히 LG화학 사업과 연계된 폐플라스틱 활용 아이디어에 가점을 부여한다. 예를 들어 장애인 보조기구, 놀이터 기구, 조명, 생활소품 등이 대상이 될 수 있다.

참가 접수는 2025년 8월 18일부터 9월 19일까지 온라인 플랫폼 '기대플러스'에서 진행된다. 최종 선정된 6개 팀에는 LG화학 친환경 소재가 적용된 상품이 수여될 예정이다.


고윤주 LG화학 지속가능경영총괄(CSSO) 전무는 "이번 공모전을 통해 지속가능한 삶과 사회적 가치 창출에 기여할 수 있는 혁신적인 아이디어들이 많이 나오길 기대한다"고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
