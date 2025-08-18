본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

현대약품 마이녹셀, 네이버 강세일 프로모션 진행

최태원기자

입력2025.08.18 07:53

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'오늘끝딜' 등 다양한 할인 혜택 제공

현대약품 의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 오는 31일까지 네이버 강세일 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다,


마이녹셀. 현대약품

마이녹셀. 현대약품

AD
원본보기 아이콘


네이버 플러스스토어에서 진행되는 강세일 프로모션은 네이버 쇼핑에서 인기 있는 상품군을 대상으로 할인 특가 및 다양한 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 중 마이녹셀은 5만 원 이상 구매 고객에게 스트레스 완화에 도움을 주는 '문어 두피괄사'를 사은품으로 증정하며, 3만 원 이상 구매 시 '휴대용 프레스티지 샴푸'(6ml × 5매입)를 증정한다. 알림 신청 시 3000원 할인 쿠폰도 제공된다.


이 외에도 18일 하루, 네이버 스토어 특가 코너인 '오늘끝딜'을 통해 '댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸'를 할인 판매한다. 해당 샴푸는 비듬, 가려움, 열감을 시원하게 진정시키는 쿨링 밸런싱 케어 제품으로 각질과 피지 관리, 비듬 케어에 도움을 주는 제품이다.


20일에는 '댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸'와 '포어 클렌징 스칼프 샴푸'로 구성된 세트 상품을 할인 판매한다. 두피 모공 딥 클렌징에 특화된 '포어 클렌징 스칼프 샴푸'는 지난 7월 국내 최대 탈모 커뮤니티 '대다모'에서 두피샴푸 부문 1위를 차지하며 제품력을 인정받은 바 있다.

현대약품 마이녹셀 관계자는 "무더위와 높은 습도가 이어지는 여름 막바지에는 땀과 피지, 미세먼지로 인해 두피가 쉽게 지쳐 두피 케어의 필요성이 더욱 커진다"며 "이번 강세일 프로모션을 통해 여름철 두피 고민을 효과적으로 관리할 수 있는 마이녹셀 샴푸를 합리적인 가격에 만나보시길 바란다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잠들기 전 '이것' 안 빼면 늙는다"…피부과 의사들의 경고

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

"월요일 공휴일 땐 하루 경제효과 2조원" 긍정 연구결과 나왔다

새로운 이슈 보기