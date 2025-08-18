본문 바로가기
경기도, 어린이 말체험 무료 진행…8월25일부터 신청

이영규기자

입력2025.08.18 07:09

경기도가 오는 9월부터 11월까지 도내 어린이집 및 유치원을 대상으로 '경기도 어린이 말 체험'을 전액 무료로 진행한다.


경기도는 하반기 말 체험 참가 신청을 오는 25일부터 '경기공유서비스' 누리집(https://share.gg.go.kr)을 통해 받는다고 18일 밝혔다.

이번 체험은 경기도축산진흥센터(용인시 처인구 남사읍 소재)에서 진행되며, 말 타기(승마) 체험을 비롯해 말과의 교감 활동, 만들기 등 다양한 프로그램으로 매주 화요일과 목요일, 주 2회 진행된다.


어린이 말체험 행사

5세 이상 어린이 최대 40명까지 참여 가능하며 공정한 참여 기회를 위해 동일 어린이집·유치원의 중복 신청은 제한된다.


이양수 경기도축산진흥센터 소장은 "말 체험을 통해 아이들이 동물에 대한 호기심과 두려움을 해소하고, 자신감과 생명 존중의 가치를 배우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 체험 프로그램 운영을 통해 더 많은 어린이들이 참여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

앞서 경기도는 상반기 도내 13개 시군 27개 어린이집 어린이 1200여명을 대상으로 체험 행사를 진행했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
