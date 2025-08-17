고희경 뮤지컬학회 초대 회장 "韓뮤지컬학 정립하겠다"

한국뮤지컬학회 발기인 대회

"한국 뮤지컬의 60년 역사를 체계적으로 정리해 한국 뮤지컬만의 특성을 반영한 한국 뮤지컬학을 정립하겠다."

한국뮤지컬학회 초대 회장을 맡은 고희경 홍익대학교 공연예술대학원장이 16일 서울 종로구 에술가의집에서 열린 한국뮤지컬학회 발기인 대회 및 창립 총회에서 이같은 각오를 밝혔다.

한국 뮤지컬의 위상이 세계적으로 높아지고 있는 가운데 한국 뮤지컬을 체계적으로 연구하고 산업 발전의 토대를 마련하기 위한 한국뮤지컬학회가 공식 출범했다. 뮤지컬 학계, 교육계, 산업계 전문가들은 이날 발기인 대회를 열고 고희경 교수를 초대 회장으로, 국내 1호 뮤지컬 평론가이자 순천향대학교 SCH미디어랩스대학 학장인 원종원 교수를 초대 부회장으로 추대했다.

고희경 홍익대학교 공연예술대학원장이 16일 서울 종로구 에술가의집에서 열린 한국뮤지컬학회 발기인 대회 및 창립 총회에서 소감을 말하고 있다. [사진 제공= 한국뮤지컬학회]

한국뮤지컬학회는 한국 뮤지컬 산업의 세계 3대 시장 도약과 뮤지컬 한류의 학술적 확산을 위해 학술대회 개최, 학술지 발간, 국제 네트워크 구축 등 다양한 활동을 진행할 계획이다. 고희경 회장은 "내년 1월 창립 기념 학술대회를 개최하고 내년 6월에 학회지 창간호를 발간할 예정"이라고 밝혔다.

고 회장은 한국 뮤지컬학 정립, 뮤지컬 교육 및 연구 시스템 발굴·체계화, 미국·영국·일본·호주 등 세계적인 뮤지컬 시장을 보유한 국가와의 교류·협력 네트워크 구축을 한국뮤지컬학회가 추구할 향후 3가지 구체적인 목표로 제시했다.

고희경 회장은 "한국 뮤지컬의 폭발적인 시장 규모 확대와 창작뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 토니상 수상에 따른 국제적 위상 제고에도 불구하고 현재 독립적 학술 분과로서의 '뮤지컬학'은 명확히 정립되어 있지 않은 실정"이라며 "한국뮤지컬학회는 다양한 학술 활동을 통해 뮤지컬만의 장르적, 역사적, 산업적 특성을 면밀히 반영한 뮤지컬학을 개발하고, 이를 토대로 체계적인 연구 및 교육 시스템을 마련해 경쟁력 있는 학술 및 실무 인재를 양성할 것"이라며 강조했다.

고 회장의 말처럼 한국 뮤지컬 시장은 2022년(4249억원) 사상 최초로 매출 4000억원대를 돌파한 뒤 2023년 4591억원, 지난해 4651억원으로 성장세를 이어가고 있다. 올해도 성장세가 이어질 전망이다. 공연예술지원센터에 따르면 올해 상반기 뮤지컬 입장권 판매액은 2376억원을 기록해 전년동기대비 5.0% 늘었다.

고희경 회장은 "시장이 성장하는 만큼 탄탄한 이론 연구에 대한 열망도 강할 것이라 생각한다"며 "출발점에 선 우리 학회가 한국 뮤지컬의 정전을 만들어내겠다"고 재차 강조했다.

16일 서울 종로구 에술가의집에서 열린 한국뮤지컬학회 발기인 대회 및 창립 총회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국뮤지컬학회]

내년은 한국 뮤지컬 60주년이 되는 뜻깊은 해이기도 하다. 한국 뮤지컬은 1966년 예그린 악단이 고전소설 '배비장전'을 원작으로 공연한 '살짜기 옵서예'를 그 효시로 본다.

고 회장은 "내년이 한국 뮤지컬 60주년이 되는 해인만큼 내년 1월 창립 학회는 60주년의 역사를 정리하는 자리가 될 것"이라며 "지난 60년간 한국 뮤지컬 현장에서 선후배 여러분께서 이루신 정말 빛나는 성과를 제대로 추수하고 이름 짓고 미래를 예측하는 작업을 하겠다"고 밝혔다.

이날 발기인 대회에는 이종규 한국뮤지컬협회 이사장을 비롯해 송승환 PMC프로덕션 예술감독, 유희성 전 서울예술단 이사장, 남경주 홍익대 교수, 이태원 명지대 교수, 김준희 한양대 교수, 이성훈 쇼노트 대표이사, 송경옥 명지대 교수, 이계창 용인대 교수, 최승연 평론가, 현수정 평론가, 홍정민 동국대 교수 등 국내 뮤지컬 학계와 산업계를 대표하는 전문가 50여 명이 참석했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



