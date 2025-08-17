SKT, 충북 제천 아마추어 e스포츠 대회에 'AI 놀이터' 부스 마련

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,100 전일대비 200 등락률 +0.36% 거래량 387,088 전일가 55,900 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 SKT, 광복 80주년 맞아 AI로 복원한 독립운동가 영상 공개유영상 SKT 대표 "AI 전략, '자강과 협력' 변함없어…데이터센터 성과 빠를 것"[K-AI 도전]②SKT "GPU 하루 1억원 태우는 도전…실용성 앞세운 AI" 전 종목 시세 보기 close 이 16~17일 이틀간 충북 제천에서 열리는 제17회 대통령배 아마추어 이(e)스포츠 대회 현장에 'SKT AI 놀이터' 부스를 마련하고 관람객들을 대상으로 'AI 로봇 핑퐁 챌린지', 간단한 로봇 제작을 통해 AI 머신러닝 과정을 배울 수 있는 프로그램 등을 마련했다.

AI 로봇 핑퐁 챌린지는 스스로 움직이는 AI 코딩 로봇과 참가자가 조종하는 로봇이 대결을 통해 2분 동안 경기장의 공을 상대 지역에 더 많이 넘기는 쪽이 승리하는 게임이다.

참가자들은 AI로봇이 공을 인식하고 던지는 과정을 눈으로 직접 보며 AI 기술을 체험할 수 있고, 다양한 경품 기회도 얻을 수 있다.

또 SKT는 대회 현장을 찾은 초·중·고등학생들을 대상으로 간단한 로봇 제작을 통해 AI 머신러닝을 배울 수 있는 AI 로봇 프로그래밍 교육을 마련했다. 학생들은 '레고 스파이크 프라임' 교구를 활용해 블록 형식의 명령어로 코딩한 로봇을 머신러닝 기반으로 작동시켜 보며 AI 프로그래밍을 학습할 수 있다.

AI 로봇 프로그래밍 교육에 참여한 경기 평택 가내초 3학년 하윤성 학생은 "AI가 주먹과 보자기를 판단해서 움직이는 게 신기했다. 앞으로 더 큰 AI 로봇을 직접 만들어 보고 싶다"고 말했다.





