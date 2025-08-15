中왕이 "日 침략역사 왜곡 지속…역사 직시해야"

일본 패전 80주년 맞아 입장 발표

왕이 중국 외교부장이 일본의 제2차 세계대전 패전 80주년을 맞아 일본이 역사를 직시해야 한다고 밝혔다.

중국 외교부에 따르면 15일 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 남부 윈난성 안닝에서 열린 '란창강·메콩강 협력회의'(LMC) 후 합동 기자회견에서 이같이 말했다.

왕 주임은 "80년 전 오늘, 일본은 패전해 포츠담 선언을 수용하고 무조건 항복을 선언했다"며 "당시 일본 군국주의가 발동한 침략 전쟁은 중국과 아시아 각국 인민에 심대한 재난을 초래했고, 일본 인민 역시 깊이 피해를 봤다"고 밝혔다.

그는 "하지만 지금까지 일본의 일부 세력은 여전히 침략을 미화·부인하고 역사를 왜곡·수정하며, 심지어 당시 전쟁 범죄를 뒤집고 되살리려고 하고 있다"면서 "이런 행위는 유엔 헌장과 전후 국제 질서에 대한 도전이며, 인류의 양심에 대한 도전이자 모든 승전국 인민에 대한 도전"이라고 강조했다.

왕 주임은 "역사를 직시해야만 존중을 얻을 수 있고, 역사를 거울로 삼아야만 미래를 열 수 있으며, 앞일을 잊지 말아야 다시 잘못된 길로 빠지지 않을 수 있다"면서 "우리는 일본이 올바른 선택을 하기를 촉구한다"고 덧붙였다.





