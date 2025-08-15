'노재팬' 언제였더라?…日 호감도 역대 최고치 근접

여론조사서 ‘일본에 호감 간다’ 응답 38%

젋은 층서 호감 높아…‘노재팬’ 시기와 비교돼

최근 여론조사에서 한국인의 일본에 대한 호감도가 1989년 조사 시작 이후 최고 수준에 도달한 것으로 나타났다.

한국갤럽이 광복 80주년인 15일 공개한 여론조사를 보면 '일본에 호감이 간다'는 응답은 38%로 2022년 8월 조사(21%) 대비 17%포인트 상승했다. 이는 2011년 동일본 대지진 직후 기록한 역대 최고치(41%)에 근접한 수치다.

반면 '호감이 가지 않는다'는 응답은 45%였으며, 17%는 의견을 유보했다.

'일본인'에 대한 인식은 더 긍정적이었다. 응답자의 56%가 일본인에게 호감이 간다고 답했으며, '호감이 가지 않는다'는 26%에 그쳤다. 특히 20대에서 호감 응답이 77%로 가장 높았고, 일본 자체에 대한 호감도 역시 20대에서 61%로 타 연령대보다 높게 나타났다.

이는 변화는 2019년 한일 관계가 급격하게 악화했던 시기와 비교하면 두드러지는 변화다. 당시 일본 정부가 반도체·디스플레이 핵심 소재 수출을 제한하면서 한국의 반발과 '노노 재팬' 불매 운동이 확산했다. 여론조사에서도 일본인 호감도는 41%, 일본 호감도는 12%에 그쳤다. 이후 양국 관계가 점진적으로 개선되면서 호감도가 크게 반등한 것으로 풀이된다.

한편 광복절을 맞아 실시한 '항일 독립운동가 하면 떠오르는 인물' 조사에서는 안중근(47%), 유관순(45%), 김구(43%) 순으로 꼽혔다. 남성 응답자는 안중근, 여성 응답자는 유관순을 가장 많이 선택했다.

이번 조사는 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1007명을 대상으로 진행됐다. 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 접촉률은 42.1%, 응답률은 13.4%다.





