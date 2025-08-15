주광덕 시장 "선열의 뜻 받들어 '100만 남양주' 만드는 여정 열 것"

남양주시, 제 80주년 광복절 경축식 개최

시민과 '새로운 100년' 다짐

경기 남양주시(시장 주광덕)는 15일 시청 다산홀에서 제80주년 8·15 광복절 경축식을 열고, 순국선열의 희생을 기리며 자주독립 정신을 새로운 100년으로 이어갈 것을 다짐했다.

주광덕 남양주시장이 15일 시청 다산홀에서 열린 제80주년 8·15 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 경축식에는 주광덕 시장과 조성대 시의회 의장, 국회의원, 도의원 및 시의원과 함께 이길형 광복회 남양주시지회장, 독립운동가 후손, 보훈단체장, 병역명문가, 시민 등 500여 명이 참석해 광복의 의미를 되새겼다.

행사는 남양주시 3·1독립만세운동을 조명한 특별 영상 '80년의 빛, 지금 그 이름을 부릅니다' 상영으로 막을 올렸다.

이어 지역 청소년들이 월산리 독립만세운동을 소재로 창작한 뮤지컬 '염원' 공연과 기념사, 광복회 유공자 표창, ㈜기원위스키증류소 기부금 전달식, 축하 공연 등 다채로운 순서가 이어졌다.

특히 올해는 보훈 문화 확산을 위해 마련된 시민참여 공모전 '기억을 걷다, 공감을 잇다'의 최우수 수상작인 창작곡 '먼동 터 새해 뜨면'이 처음 공개됐다.

이 곡은 '정약용의 후예'로 등록된 관내 청년 작곡가가 남양주시 독립운동사를 주제로 만든 작품으로, 작곡가와 마음소리합창단의 무대에 관객이 함께 호응하며 뜻깊은 순간을 만들었다.

주광덕 남양주시장과 참석자들이 만세삼창을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

행사장 입구에서는 시민참여 공모전 출품작들이 전시되어 시민들의 눈길을 끌었다.

또한 지역아동센터 어린이들로 구성된 마음소리합창단 50여 명은 감사와 존경의 마음을 담아 노래하며 기념식의 의미를 한층 더했다.

주광덕 시장은 "남양주는 이석영 선생 일가와 이름도 빛도 없이 사라진 수많은 독립운동가의 희생 위에 뿌리내린 자주독립 정신이 살아 숨쉬는 도시"라며 "보훈이 특별한 날의 기억이 아니라 우리 모두의 일상 속 공감으로 스며들 수 있도록 시민과 함께 실천하겠다"고 말했다.

이어 "선열들의 뜻을 받들어 위대한 100만의 남양주를 만드는 여정에 우리 모두 함께하자"고 강조했다.





