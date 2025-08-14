[내일 날씨] 광주·전남 맑고 무더위…체감 35도 안팎

일부 해상·섬 지역 짙은 안개

15일 광주·전남은 맑고 무더운 날씨가 이어지며 일부 해상과 섬 지역에는 짙은 안개가 끼겠다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

15일 광주·전남은 맑고, 최고 체감온도는 35도 안팎에 이르겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 일본 남쪽 해상에서 북서쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다. 새벽부터 서해남부 해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 섬 지역에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 예상된다.

당분간 최고 체감온도가 35도 안팎까지 올라 무덥고 폭염특보가 발표될 가능성도 있다. 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 30~34도까지 오르겠다.

서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 잔잔하고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다. 기상청 관계자는 "온열질환 발생 가능성이 높으니 야외 활동과 외출 자제, 식중독 예방을 위해 음식 관리 철저히 해달라"고 당부했다.





