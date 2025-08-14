본문 바로가기
삼성서울병원, '두드림 아토피 가족캠프' 개최

최태원기자

입력2025.08.14 16:13

'이건희 소아암·희귀질환 극복사업' 일환

삼성서울병원은 지난 12일 '두!드림! 아토피 가족캠프'를 개최했다고 14일 밝혔다.


지난 12일 서울 강남구 삼성서울병원에서 열린 '두!드림! 아토피 가족캠프' 행사 참가자들이 아토피피부염의 주요 원인 중 하나인 집먼지진드기를 현미경으로 관찰하고 있다. 삼성서울병원

지난 12일 서울 강남구 삼성서울병원에서 열린 '두!드림! 아토피 가족캠프' 행사 참가자들이 아토피피부염의 주요 원인 중 하나인 집먼지진드기를 현미경으로 관찰하고 있다. 삼성서울병원

이번 아토피 가족캠프는 '이건희 소아암·희귀질환 극복사업'의 일환이다. 국내 극희귀질환 인프라 연구 사업 과제의 지원으로 중증 아토피피부염에 대한 정확한 정보와 과학적인 관리 방법을 공유하기 위해 마련됐다.

이날 캠프에는 아토피피부염과 싸우는 가족들이 행사에 참석해 피부 수분 상태를 측정하고, 아토피피부염의 주요 원인은 집먼지진드기를 관찰하는 등 프로그램을 경험했다.


김지현 삼성서울병원 소아청소년과 교수는 "중증 아토피피부염은 가족 모두의 삶에 영향을 주는 만성질환이므로 정확한 정보와 따뜻한 지지가 꼭 필요하다"면서 "함께·고민을 나누고 서로를 응원하는 자리가 되었길 바란다"고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

