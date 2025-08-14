본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

목포해경, '무등록' 수중레저사업 운영 강사 입건

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.14 13:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주·거제·서귀포서 불법 영업

목포해양경찰서 전경.

목포해양경찰서 전경.

AD
원본보기 아이콘

전남 목포해양경찰서는 광주, 거제, 제주 일대에서 무등록 수중레저사업을 운영한 강사 A씨를 '수중레저활동의 안전 및 활성화 등에 관한 법률' 위반 혐의로 입건해 수사 중이라고 14일 밝혔다.


A씨는 지난 2022년 협회 소속 강사 자격을 취득한 뒤, 수중레저사업 등록 없이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 스쿠버다이빙 자격 취득을 원하는 교육생을 모집했다. 그는 1인당 10만원에서 수백만원의 요금을 받고 광주와 경남 거제시, 제주 서귀포시 등지에서 영업한 혐의를 받고 있다.

해경 조사 결과, A씨는 보험에도 가입하지 않아 안전사고 발생 시 최소한의 피해 보상조차 불가능한 상태였던 것으로 드러났다. 또 2022년부터 올해까지 3년간 불법 영업을 한 것으로 확인돼 해경은 불법 수익 규모를 파악한 뒤 관할 세무서에 통보할 방침이다.


해경 관계자는 "무등록 수중레저사업자는 안전점검·안전교육 의무가 없어 사고 발생 시 조치가 늦어질 수 있다"며 "수중레저 활동 시 반드시 해당 업체의 등록 여부와 보험 가입 여부를 확인해 달라"고 당부했다.


한편, 무등록으로 수중레저사업을 운영할 경우 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기