본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

김영환 충북도지사, 핵심사업 내년도 정부예산 반영 건의

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.14 11:45

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청주국제공항 민간 전용 활주로 건설 등

김영환 충북도지사 /도 제공

김영환 충북도지사 /도 제공

AD
원본보기 아이콘

김영환 충북도지사는 14일 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 청주국제공항 민간 전용 활주로 건설 등 2026년 역점 정부예산 사업을 설명하고 재정 당국의 적극적인 재정지원을 요청했다.


주요 건의 사업은 ▲청주국제공항 민간항공기 전용 활주로 건설을 위한 사전타당성 조사 용역비 5억원 ▲충북 KAIST 부설 AI·BIO 영재학교 설립을 위한 국비 147억원 ▲국내 최초 산·학·연·병 융합을 통한 국가 AI 바이오 경쟁력 강화를 위한 핵심사업인 'K-바이오 스퀘어' 조기 추진(총사업비 2조 7,600억원)을 전략적으로 건의했다.

특히 청주국제공항 민간항공기 전용 활주로 건설은 청주 공항을 중부권 거점 국제공항 및 행정수도 관문 공항으로 기능 강화를 위한 핵심 인프라 구축으로, 도는 예산 반영이 될 경우 사전 타당성 조사를 조속히 추진하고 본격적인 사업화 기반을 마련한다는 방침이다.


김영환 지사는 "충북발전을 넘어 대한민국 신성장 동력 확보를 위한 필수 사업들이자 국가 AI·바이오 초격차 산업 육성 사업"이라면서 "사업비가 최대한 반영될 수 있도록 적극적인 도움을 요청한다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객 유치 나선 경남 중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기