박지원 "해남·완도·진도, 행안부 특교세 44억 확보"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.08.14 11:35

완도 개포지구 주차타워 건립 10억 등

더불어민주당 박지원 의원(전남 해남·완도·진도)은 14일 해남군과 완도군, 진도군에 총 44억원 규모의 행정안전부 특별교부세가 확정됐다고 밝혔다.

박지원 더불어민주당 의원.

지역별로는 해남군 14억원, 완도군 14억원, 진도군 16억원이 각각 배정됐다. 해남군에는 ▲노후 정수장 정비사업 6억원 ▲제2스포츠타운 조명타워 설치공사 4억원 ▲화원 월하2제 보수공사 4억원이 반영됐다.


완도군에는 ▲완도읍 개포지구 주차타워 건립사업 10억원 ▲보길면 정자2 소하천 정비사업 4억원이 포함됐으며, 진도군에는 ▲고군면 두목재 도로 낙석위험 보강공사 12억원 ▲진도 수유지구 용수로 설치공사 4억원이 각각 반영됐다.

박 의원은 "하반기 특별교부세 확보를 위해서도 군과 긴밀하게 협의해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
