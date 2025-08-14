김돈곤 군수 "김태흠 지사, 청양군 옥죄기·도민 차별"



지천댐 갈등 속 원색 비난·예산 압박…"군민 볼모 삼는 발언" 강력 반발



김돈곤 청양군수가 14일 기자회견을 열고 지천댐 건설과 관련해 김 태흠 충남지사의 추경 삭감 발언에 대해 "예산을 볼모로 삼는 옥죄기이자 도민 차별"이라며 반발했다./청양군청 AD 원본보기 아이콘

충남 청양 지천댐 건설 과 관련해 갈등이 격화되는 가운데, 김태흠 충남지사의 '청양군 추경 삭감 발언'이 논란이 일고있다.

김돈곤 청양군수는 "군민 생활 예산을 볼모로 삼는 옥죄기이자 도민 차별"이라며 반발하며, 환경부에는 "정책 결정을 더 이상 미루지 말라"고 촉구했다.

김태흠 지사는 지난 11일 충남도 실국원장회의에서 김돈곤 군수를 향해 "(지천댐 건설 문제를) 질질 끌다가 정권 바뀌고 선거가 임박하니까 (지천댐 건설을) 않겠다는 것"이라고 꼬집었다.

이어 "이것저것 눈치보는 것 아닌가, X 싸고 뭉개는 것처럼", "(차기) 군수에 출마하면 (당선이) 되겠나" 등 거친 표현과 함께 청양군 추경 예산 삭감을 검토하겠다고 발언해 논란이 되고있다.

이에 김 군수는 14일 군청 대회의실에서 기자 브리핑을 열고 "국가적인 물 부족 문제 해결 필요성에는 공감하지만, 지역에 일방적인 피해를 주는 댐 건설에는 단호히 반대한다"는 입장을 분명히 밝혔다.

그는 "지천댐 건설은 청양군이 요청한 사업이 아니라 기후 위기 대응과 충남 서북부권 물 부족 해소를 위한 국가·도 차원의 사업"이라고 강조했다.

이어 "지난해 9월 주민 우려와 요구사항 7개 항목을 환경부에 전달했고, 올해 4월에는 하수처리시설·상수도 확충 등 구체적인 지역 사업을 재차 건의했다"며 "5월에는 충남도에 대규모 실버타운 조성 등 지역 발전사업을 제안했으나, 환경부와 충남도의 지원 방안은 아직 확정되지 않았다"고 밝혔다.

김 군수는 "기본 구상 용역 결과와 지역 발전 대책 반영 여부를 토대로 군민 의견을 수렴해 최종 입장을 결정하겠다는 방침을 여러 차례 밝혀왔다"며 "그런데도 김 지사가 원색적 비난과 함께 추경 삭감을 언급한 것은 군민을 예산 볼모로 삼는 발언"이라고 지적했다.

그는 "인구 3만이 안 되는 청양은 소외해도 된다는 말이냐"며 "예산 독립성을 훼손하고 군민을 압박하는 행위"라며 "김 지사의 추경 삭감 발언은 명백한 청양군 옥죄기"라고 비판했다.

지천댐 논란에 대해서도 김 군수는 "찬반 숫자보다 중요한 건 갈등 최소화와 지역 이익 극대화"라며 "새 정부 출범 이후 신규 댐 건설 재검토 기조는 확인됐지만, 시기와 방법은 불분명하다. 군민 여론 분열과 갈등 장기화를 막기 위해 환경부가 조속히 정책 결정을 내려야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "지역이 찬반으로 갈라져 대립하는 것은 미래 성장과 통합에 도움이 되지 않는다"며 "군수로서 끝까지 지역과 군민의 이익을 지키겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>