한화오션 건조 美LNG운반선 명명식…"K조선, '마스가 프로젝트'로 한걸음 더 도약"

2022년 수주한 5척 중 1·2호선 인도

미국산 LNG의 전세계 수출에 사용

김정관 산업 장관 "한미 조선협력, 韓조선소들에 새로운 기회"

한화오션이 건조한 2척의 초대형액화천연가스(LNG) 운반선이 14일 명명식을 갖고 미국 선사에 인도된다.

산업통상자원부는 김정관 장관이 취임 후 첫 번째 산업현장 행보로 이날 경남 거제 한화오션 거제사업장에서 2척의 LNG 운반선 명명식에 참석했다고 밝혔다. 명명식은 완성된 선박을 물에 띄운 뒤 선박의 이름을 부여하며 안전 운항을 기원하는 행사다. 선박은 명명식 후 선주에게 인도된다.

이번에 인도되는 2척의 선박은 미국 LNG 생산기업이 한화오션에 2022년 발주한 총 5척(12억달러 규모) LNG 운반선 중 1·2호선이다. 미국산 LNG의 전 세계 수출을 위해 사용되는데 해당 선박들은 우리 국민의 약 하루치 LNG 사용량을 한 번에 운반할 수 있는 초대형 LNG운반선(1척당 20만㎥) 이다.

산업부 관계자는 "미국 선주가 자국산 에너지 운반에 필요한 선박을 한국이 건조 협력한 상징적 사례로, 한미 조선협력 마스가(MASGA) 프로젝트 차원에서도 의미가 크다"며 "이번 명명식을 통해 한국은 여전히 고부가 LNG 운반선 시장에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있음을 확인하게 됐다"고 말했다.

현재 전세계에서 운항 중인 760척의 LNG선 중 70% 이상이 한국에서 건조됐다. 특히 올해 상반기에 글로벌 LNG선 발주량의 100%를 한국이 수주하는 등 LNG 운반선 시장 세계 1위 경쟁력을 유지하고 있다.

이날 명명식 행사에 참석한 김 장관은 축사에서 "마스가는 미국 내 조선소 투자와 숙련 인력양성, 공급망 재건 등 미국 조선업의 재건을 지원함과 동시에 우리 기업의 새로운 시장 진출 기회를 창출하는 상호 윈-윈 프로젝트"라며 "정부는 이를 뒷받침하기 위해 관계기관 협의체를 조속히 구성하고 미국 측과도 수시로 협의하면서 구체적 성과를 만들어 나가겠다"고 강조했다.

명명식 참석에 이어 김 장관은 한화오션 거제조선소에서 수행 중인 3번째 미 함정 유지·보수·정비(MRO) 현장을 방문해 한화오션 임직원 및 찰스 드류호 승조원들을 만나 격려했다. 김 장관은 "미 함정 MRO는 한미 조선협력의 시작점으로, 앞서 진행한 두 건의 MRO 프로젝트와 마찬가지로 찰스 드류호도 K조선의 기술력으로 새로운 배로 재탄생 시켜주길 바란다"고 언급했다.

이어 김 장관은 한화오션 노조 김유철 대우조선지회장을 면담하고 K조선의 재도약에 기여한 현장 근로자들의 노고에 감사를 표했다. 산업부 장관이 조선소 노조위원장을 면담한 것은 이번이 처음이다.

김 장관은 "마스가 프로젝트를 통한 한미 조선협력은 미국으로 일감 유출이 아니라 미국에서 우리 조선소들에게 새로운 기회를 의미하는 것"이라며 "향후 한미 조선협력 과정에서, 많은 협조를 당부드린다"고 말했다.





