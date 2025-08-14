KT, 여름휴가 맞아 40만명에 커피·영화 쿠폰 쏜다

‘8월 달달혜택’ 이벤트…메가커피 아메리카노·롯데시네마 예매권 제공

외식·쇼핑·레저 등 생활밀착형 할인 구성…추첨·연령대별 혜택도

고객들이 서울시 중구에 위치한 메가MGC커피 매장에서 혜택을 이용하는 모습. 사진=KT

KT가 여름 휴가철을 맞아 전국 고객 40만명에게 커피와 영화 무료 쿠폰을 제공하는 '8월 달달혜택' 프로모션을 진행한다. KT는 "일상에서 바로 활용할 수 있는 실속형 혜택"을 콘셉트로 구성했다고 14일 밝혔다.

KT 멤버십 고객은 '메가MGC커피 아이스 아메리카노'와 '롯데시네마 영화 예매' 무료 쿠폰 총 40만장을 받을 수 있다. 응모는 오는 21일까지 KT멤버십 애플리케이션에서 가능하며, 쿠폰은 25일 일괄 지급된다. 이 밖에도 외식·쇼핑·레저·렌터카 등 생활밀착형 할인 혜택이 마련됐다.

대표 메뉴인 '달달초이스'에는 ▲버거킹 와퍼 세트 또는 2인 메뉴 50% 할인 ▲다운타우너 버거세트 35% 할인 ▲배달의민족X명랑핫도그 6000원 할인 ▲메가MGC커피 1000원 할인쿠폰(2장) ▲배스킨라빈스 파인트 30% 할인 ▲쉐이크쉑 프라이+소다(S) 무료 ▲티맵 대리운전 8000원 할인 ▲롯데시네마 7000원 예매권 중 하나를 선택할 수 있다.

'달달스페셜'에서는 모든 혜택 중복 이용이 가능하다. ▲반올림피자 8000원 할인 ▲굿웨어몰 1만5000원 할인 ▲추억의 국민학교 떡볶이 45% 할인 ▲씨네Q 예매권·콤보 할인 ▲신라면세점 더블적립금 ▲아고다 국내·해외 숙소 할인 ▲서울랜드·이월드·부산 엑스더스카이 입장 할인 ▲원스토어 게임 20% 할인 ▲휴대폰결제 5000원 할인 등 다양한 혜택이 포함됐다.

'달달찬스'에서는 추첨을 통해 스타벅스 키링 굿즈, 네이버페이 1만원권, 메가박스 트위티 봉제인형 키링 등을 제공한다.

만 34세 이하 고객 전용 'Y혜택'으로는 메가박스 미니언즈 쿨러백 키트, 롯데시네마 라이브시네마 체험, 롯데렌터카 G카 60% 할인 쿠폰 등이 마련됐다. 스타벅스 사이즈업 쿠폰과 다이소 5000원 금액권도 선착순 지급한다.

KT는 이번 행사를 '케이티 멤버십 페스타'와 연계해 운영한다. 멤버십 페스타는 고객 만족도를 높이기 위해 마련된 행사로, 앱을 통해 보야지투자라섬 무료 예매, 인기 브랜드 무료 쿠폰, 다이닝 최대 60% 할인 등도 함께 제공 중이다.





