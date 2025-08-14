본문 바로가기
경기도, 지역 단위 비상대비태세 확립위한 '을지연습'…8월18~21일

이영규기자

입력2025.08.14 09:11

경기도는 이달 18일부터 21일까지 4일간 각 시군, 군단급 부대, 경기북부·남부경찰청, 경기소방재난본부 등 유관기관과 연계해 지역 비상대비태세 확립을 위한 을지연습을 한다.


을지연습은 전쟁, 테러 등 국가비상사태 발생 시 국민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 범정부 차원에서 전국적으로 실시하는 비상대비 훈련이다.

경기도는 18일 연습 1일 차에 김동연 경기도지사 주재 최초 상황 보고 및 전시 직제 편성훈련, 전시종합상황실 및 전시창설기구 운영훈련과 함께 김포시, 동두천시, 연천군에서 접적지역 주민이동 훈련을 실시한다.


경기도 2025년 을지연습 안내 포스터

경기도 2025년 을지연습 안내 포스터

이후 2일 차부터 4일 차에는 도 대표 훈련으로 수원시 종합운동장에서 화생방 대응 통합방위 훈련을 실시하며, 시군별 지역 군·경·소방 등 유관기관과 연계한 테러 대응 훈련 등이 진행된다.


연습 3일 차인 20일 수요일 오후 2시에는 전국 단위 공습 대비 민방위 훈련이 예정되어 비상 대비 행동 요령, 주민 비상 대피 등 체험식 훈련이 진행된다.

경기도는 이번 을지연습 기간에 비상대비태세와 민·관·군·경·소방의 통합 대응능력을 점검한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

