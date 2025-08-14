본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

선마을 X 달램, 전략적 제휴로 전문화된 힐링 연수 프로그램 제공

정동훈기자

입력2025.08.14 09:53

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 홍천의 대표 웰니스 리조트 선마을이 기업 웰니스 전문 솔루션 '달램'과 전략적 제휴를 맺고, 더욱 다양하고 전문화된 웰니스(힐링) 연수 프로그램을 공동 개발 및 운영한다고 14일 밝혔다.

선마을 전경. 사진제공=선마을

선마을 전경. 사진제공=선마을

AD
원본보기 아이콘

이번 제휴는 기업 및 공공기관 대상 힐링 연수 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 과학적이고 체계적인 웰니스 콘텐츠를 강화하려는 양사의 의지가 맞닿으면서 성사됐다. 선마을은 5000회 이상의 기업 힐링연수를 운영하며 직장인들에게 실질적인 쉼과 재충전의 기회를 제공해 온 웰니스 특화 리조트다. 서울에서 차량으로 약 1시간 거리에 위치해 있으며, 수도권 내 유일하게 휴대전화 신호가 닿지 않는 자연환경 덕분에 깊은 몰입과 회복이 가능하다는 점에서 높은 만족도를 얻고 있다.


'달램'은 웰니스 교육, 힐링 콘텐츠 개발, 전문가 매칭 등 종합 웰니스 솔루션을 제공하는 전문 기업으로, 감정 회복, 스트레스 해소, 조직 내 소통 개선을 주제로 한 프로그램 기획에 강점을 가지고 있으며, 다양한 기관과의 협력을 통해 빠르게 신뢰를 쌓아가고 있다.

양사는 이번 협업을 통해 건강한 생활습관 체득, 자존감 회복, 마음챙김, 감성 커뮤니케이션 등 기존 선마을의 강점을 살리되, 달램의 전문성을 접목해 기업 맞춤형 힐링 연수를 정기화할 계획이다. 참여 기업은 연수 프로그램을 자유롭게 설계하거나, 소그룹 단위로 유연하게 운영할 수 있어 실용성과 효율성을 동시에 확보할 수 있다.


이번 협업으로 웰니스 연수가 필요한 기업 현장에서는 보다 세분화되고 전문화된 프로그램을 제공받을 수 있게 되었으며, 이는 단순한 복지 차원을 넘어 조직의 지속가능성과 성과 향상을 위한 필수 연수 과정으로서 웰니스 연수가 제도화되는 첫걸음이자 본격적인 전환점으로 평가된다.


선마을 관계자는 "이번 달램과의 협업은 실효성과 전문성을 갖춘 연수 체계를 구축한 계기"라며 "기업에는 조직 역량을 높이는 전략적 도구가 되고, 직장인들에게는 자기 회복과 업무 몰입도를 높이는 전환점이 될 것"이라고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기