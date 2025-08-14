[클릭 e종목]"JYP엔터, 역대 최대 분기 실적…목표주가↑"

유안타증권은 14일 JYP엔터테인먼트( JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 75,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,000 2025.08.14 개장전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등'케데헌' 신드롬에도 엔터주 ETF 이달 수익률 최하위외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close )의 목표주가를 직전 9만원에서 10만원으로 올려잡았다.

JYP엔터는 올해 2분기 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 매출은 전년 동기 대비 125.5% 상승한 2158억원, 영업이익은 466.4% 증가한 529억원을 기록했다.

이환욱 유안타증권 연구원은 "주력 아티스트 IP 활동성 증가에 따른 외형 및 수익성 개선세가 뚜렷하게 나타났다"면서 "아티스트 재계약 및 공연·콘텐츠 제작비 상승 불가피했으나, 외형 성장에 따른 레버리지 효과 입증했고, 자회사(블루개러지) 운영 효율 작업 안정화된 영향으로 추가적인 수익성 제고에도 성공했다"고 설명했다.

이 연구원은 JYP엔터의 투자 매력도가 상승하는 구간에 진입했다고 분석했다.

그는 "하반기 주력 걸그룹 IP '트와이스'의 글로벌 투어 활동이 본격화되는데, 높아진 글로벌 인지도를 고려해 볼 때 2026년도 추가공연에 대한 실적 기대치를 상향 조정할 수 있다고 판단한다"고 말했다.

이어 "주력 보이그룹 IP '스키즈'의 글로벌 신규 앨범도 하반기 2장 발매될 예정으로, '케데헌' 낙수효과가 이어질 것이라 기대한다"면서 "해외 파트너사를 통한 IP 라이선싱 사업 및 MD상품(캐릭터 등)군 확대 기조 지속 강화될 예정으로 긍정적인 추가 실적 기여가 예상된다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>