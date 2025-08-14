수도권 시간당 30∼70㎜…오늘까지 '많은 비'

낮 최고기온 28∼34도

목요일인 14일 중부지방은 많은 비가 내리고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

비가 내린 13일 서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이날 오전 4시 기준 인천·경기 북부와 강원 북부 내륙을 중심으로 돌풍·천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 쏟아졌다. 서울, 강원 내륙, 충남 북부도 시간당 10∼30㎜의 강한 비가 내렸다. 누적 강수량은 파주 298.3㎜, 옹진 덕적북리 272.1㎜, 인천 영종도 268.0㎜, 동두천 하봉암 266.0㎜ 김포 253.0㎜, 철원 161.1㎜, 화천 광덕산 160.0㎜, 서울 138.7㎜ 등이다.

서해상에서 발달한 동서로 길고 남북으로 좁은 띠 형태의 강한 비구름대가 계속 유입되면서 수도권은 오전에만 시간당 30∼70㎜의 비가 쏟아지겠다. 예상 강수량은 수도권 50∼150㎜(많은 곳 180㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 충남 북부, 충북 중·북부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 남부 5∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 24.3도, 인천 24.4도, 수원 25.0도, 춘천 23.2도, 강릉 28.8도, 청주 26.1도, 대전 26.0도, 전주 25.0도, 광주 25.0도, 제주 26.8도, 대구 24.4도, 부산 26.1도, 울산 24.6도, 창원 25.6도 등이다. 낮 최고기온은 28∼34도로 예보됐다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼2.0m다.





