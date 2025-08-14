본문 바로가기
골드만삭스, 트럼프 비판에도 "관세로 소비자 부담 확대" 전망 고수

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.14 05:01

시계아이콘00분 51초 소요
데이비드 메리클, CNBC 인터뷰

도널드 트럼프 미국 대통령이 관세의 부정적 경제 영향을 지적한 골드만삭스에 이코노미스트 교체를 요구했지만, 회사측은 하루 만에 관세로 소비자 부담이 가중될 것이란 기존 입장을 재확인했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

데이비드 메리클 골드만삭스 미국 경제 수석 이코노미스트는 13일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "우리는 기존 분석 결과를 고수한다"며 "최근 부과된 관세가 2월에 부과된 관세와 유사한 흐름을 따른다면 올 가을께 소비자가 비용 상승분의 약 3분의 2를 부담할 것"이라고 밝혔다.

논란은 지난 주말 공개된 골드만삭스 보고서에서 시작됐다. 엘시 펭 골드만삭스 미국 경제 이코노미스트는 해당 보고서에서 미국 소비자가 관세 비용의 22%를 부담하고 있고, 현 관세 추세가 이어질 경우 이 비중이 67%로 급등할 것이라고 분석했다. 이 경우 근원 개인소비지출(PCE) 물가 지수 상승률은 지난 6월 2.8%에서 연말 3.2%까지 오를 수 있다고 내다봤다.


트럼프 대통령은 이에 반발해 전날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)에 트루스소셜을 통해 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)에게 "신임 이코노미스트를 고용하거나 DJ 활동에 전념하라"고 비난했다. 그는 관세가 미국 물가 상승 등 문제를 초래하지 않았고 대부분의 부담은 기업과 정부, 외국이 지고 있다고 주장했다.


메리클 이코노미스트는 이와 관련해 "미국 내에서 생산하고, 외국 기업과의 경쟁에서 보호받는 기업들은 가격을 인상해 이익을 얻으려 할 것"이라며 "이는 우리의 추정이고 실제로 많은 다른 이코노미스트들의 연구 결과와도 상당히 일치한다"고 주장했다.

그는 다만 "우리는 관세의 물가 영향이 일회성일 것으로 본다"며 "미 연방준비제도(Fed)는 물가보다 노동시장이 주요 우려 요인이 될 것으로 본다"고 말했다.


트럼프 대통령의 비판이 업무에 부정적 영향을 미쳤냐는 질문에는 "우리는 고객을 위해 최고의 경제 전망을 제시하기 위해 노력하고 있고 앞으로도 보고서를 통해 우리의 분석을 제시할 것"이라고 답했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
