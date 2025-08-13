본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

최교진 세종시교육감, 교육부장관 지명에 "낮은 자세로 경청, 교육공동체와 함께"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.13 19:37

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 정부 초대 사회부총리 겸 교육부장관에 지명된 최교진 세종시교육감.

이재명 정부 초대 사회부총리 겸 교육부장관에 지명된 최교진 세종시교육감.

AD
원본보기 아이콘

최교진 세종시교육감이 사회부총리 겸 교육부 장관으로 13일 지명된 가운데 입장을 밝혔다. 그는 내년 6월 지방선거까지가 3선 마지막 임기를 수행 중이었다.


특히, 현직 광역자치단체 교육감이 정부에 입각되는 최초의 경우로 주목된다.

이날 그는 입장문을 내고 "오늘 제가 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자로 지명된 데 새로운 정부와 함께한다는 영광보다 무거운 책임감이 앞선다"고 말했다. 그러면서 "교육은 백년지대계라는 고전적인 명구는 유효하고, 앞으로도 유효해야 할 것"이라며 "우리나라를 이끌고 나아갈 미래세대를 건강하게 자랄 수 있도록 돕는 게 교육의 책무인 만큼, 학생이 시민으로 성장하는 모든 과정에 교육이 책임 있는 역할을 해야 한다"고 역설했다.


최 교육감은 "교육계 현안들이 많고, 산적한 문제들에 대해 각계각층의 의견도 많다"며 "낮은 자세로 경청하면서 교육공동체와 함께 지혜를 모을 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.


최 교육감이 교육부 장관에 지명됨에 따라 인사청문회 과정이 주목된다. 그는 "성실히 준비해 모든 국민이 우리 교육 현실과 미래를 고민할 기회가 되었으면 좋겠다" 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주식 대폭락 신호, 당장 버리고 비트코인 사라"…'부자아빠' 또 주장 "주식 대폭락 신호, 당장 버리고 비트코인 사라"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기