이스라엘군, 가자시티 장악 군사작전 계획 승인

이스라엘군이 가자지구 북부 인구 밀집 지역인 가자시티를 장악하기 위한 군사작전 계획을 승인했다.

이스라엘군은 13일(현지시간) 에얄 자미르 참모총장이 지휘부 회의를 열어 정치권이 지시한 '가자지구의 다음 단계'와 관련한 핵심 구상을 제시했고, 이를 승인했다고 밝혔다. 전날 가자시티 자이툰 지역에서 시작된 작전 상황도 함께 논의됐다.

자미르 총장은 "향후 임무 수행 전 재정비와 회복 시간을 확보해야 하며, 병력 대비 태세와 예비군 동원 준비를 강화하는 것이 중요하다"고 강조했다. 현지 일간 타임스오브이스라엘은 군이 당장 가자시티 공세에 나서지는 않을 것으로 전망했다.

자미르 총장은 최근 가자시티 장악 계획에 반대하며 요아브 갈란트 국방장관과 의견 충돌을 빚은 것으로 전해졌다.

베냐민 네타냐후 총리는 하마스 격퇴와 전쟁 종식을 위해 가자지구 완전 점령을 추진 중이며, 최근 안보내각에서 첫 단계로 가자시티 장악 방침을 의결했다.





