윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단
[속보] 특검 "구치소에서 '김건희 내일 출석 예정' 통보받아"
2025년 08월 13일(수)
[속보] 이재명 대통령 "기재부 지출구조조정 자료 공개하라"
모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성
이마트 일냈다…"뭐든지 5000원 이하" '오케이 프라이스' 론칭
"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출해 '오픈런 대박'난 롯데리아
[단독] 자수서에 적힌 김건희 발언…목걸이 받은 후 "도와줄 건 없느냐" "고맙다"
여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요
"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨
1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?