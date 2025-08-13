본문 바로가기
부산 기장군, 거점영어센터 가을학기 신입생 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.13 17:17

부산 기장군(군수 정종복)은 지난 11일부터 '기장거점영어센터' 가을학기 신입생 모집에 들어갔다고 13일 전했다.


기장거점영어센터는 주 5일, 원어민 강사 100% 실용 영어회화 수업으로 운영되는 군 대표 영어교육 프로그램이다. 월 수강료는 초·중학생 4만원, 성인 4만5000원으로 저렴해 학부모와 주민의 호응을 얻고 있다.

가을학기는 9월 1일부터 11월 28일까지 ▲기장교육행복타운 ▲기장종합사회복지관 ▲정관읍교육행복센터 ▲월내복지회관 ▲일광거점영어센터 등 5곳에서 진행되며, 16명의 원어민 강사가 투입된다. 모집 대상은 2025학년도 기준 초등 2학년부터 중 3학년, 성인까지다. 신규 수강생은 수강 전 레벨테스트를 거쳐야 하며, 신청은 8월 21일까지 받는다.


정종복 군수는 "기장거점영어센터가 군민이 영어를 쉽고 즐겁게 배울 수 있는 열린 학습 공간이자 글로벌 인재 육성의 교두보가 되길 바란다"고 말했다.


자세한 접수·운영 사항은 각 거점영어센터에 문의하면 된다.

기장군 거점영어센터 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

