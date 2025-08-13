본문 바로가기
금융위원장 내정된 이억원 전 차관…"정통관료 출신 거시경제 전문가"

이창환기자

입력2025.08.13 16:36

이억원 금융위원장 후보자

이억원 금융위원장 후보자

이재명 정부의 첫 금융위원장 후보로 지명된 이억원 전 기획재정부 1차관은 거시경제 및 경제정책에 탁월한 전문성을 갖춘 정통 관료로 평가받는다.


1967년생인 이 후보자는 서울 경신고와 서울대 경제학과를 졸업했다. 이후 미국 미주리대에서 경제학 박사 학위를 받았다.

1991년 행정고시 35회로 공직에 입문한 후 재정경제부(현 기재부)에서 경제정책국장, 경제구조개혁국장 등 핵심 보직을 역임했다. 특히 경제정책국에서 장기간 근무하면서 실무 경험을 쌓은 경제정책통으로 불렸다.


경제정책국장을 지내던 2019년에는 일본의 반도체 관련 소재의 수출 제한 조치로 양국간 무역 갈등이 깊어진 가운데 우리 정부 측 대응을 성공적으로 수행했다는 평가를 받기도 했다.


주제네바유엔사무처 및 국제기구대표부 공사참사관, 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장 직무를 수행하기도 했다.

2020년 5월 대통령비서실 경제정책비서관으로 발탁됐으며 2021년 3월 기획재정부 제1차관에 임명됐다. 공직을 떠난 뒤에는 한국금융연구원 초빙연구위원, 서울대 경제학부 특임교수를 지냈다.


프로필

▲1967년 출생 ▲서울 경신고 ▲서울대 경제학과 ▲미국 미주리대 경제학 박사 ▲행정고시 35회 ▲기획재정부 경제정책국장 ▲기획재정부 경제구조개혁국장 ▲주제네바유엔사무처 및 국제기구대표부 공사참사관 ▲세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장 ▲청와대 경제정책비서관 ▲기획재정부 제 1차관 ▲현 서울대 경제학부 특임교수 ▲현 한국금융연구원 초빙연구위원





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
